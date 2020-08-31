Malezya'da Türkiye tartışması

SAMANYOLUHABER- Uzakdoğu ülkesi Malezya’da siyasi tartışmaların odağında Türkiye var. Geçen hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Öncelikli Sanayiler Bakanı Teresa Kok, 3 günlük gezide büyük bir yatırımı ülkesine getirmek için anlaştığını ifade etmişti.





Bakan Kok, Türkiye'den bir grupla Malezya'da 82 milyar Malezya Ringgiti (20 milyar dolar) yatırım için mutabakata varıldığını söyledi. Koronavirüs salgınında tek celsede yaklaşık 150 milyar Türk Lirası yatırıma hangi grubun imza atacağı Malezya'da muhalefetin dikkatinden kaçmadı.





O İDDİA MALEZYA PARLAMENTOSUNU KARIŞTIRDI





Tartışmayı bugün yayımlanan makalesinde ele alan Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, "Miktar büyük olunca tartışma da büyük oluyor. Konu Malezya Parlamentosu’nda kıyameti koparmış durumda." ifadelerini kullandı.





Ülker şöyle devam etti: "Baling Milletvekili Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim, yaptığı açıklamada 'Teresa Kok, Türkiye’ye 3 gün yaptığı ziyaretle Malezya’yı kurtarmış oldu. Muhtemelen paranın değerini bilmiyor. Bu utanç verici. Eğer bu yatırımı getirdiyse daha ayrıntılı bilgi versin. Bu kadar para getirdiğine göre onu Başbakan seçelim' diyerek tepkisini dile getirmiş."





ÜÇ GÜNDE 20 MİLYAR DOLAR MI?





Malezya İstatistik Dairesi (DOSM) verilerine göre Malezya 2017’de 9,8 milyar dolar (41 milyar ringgit), 2018’de 6,2 milyar dolar (26 milyar ringgit), 2019’da 7,6 milyar dolar (31,7 milyar ringgit) yabancı yatırım almış.





Malezyalı Bakan Kok'un iddiasına göre 3 günlük Türkiye ziyaretinin getirisi ise 20 milyar dolar.



