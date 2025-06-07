Mali’den Wagner gidiyor, Rus birlikleri geliyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Wagner Grubunun yerini, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı "Afrika Kolordusu" alacak.





Wagner Grubu, yaptığı yazılı açıklamada, Mali hükümeti ve silahlı kuvvetleriyle olan iş birliğini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Kararın, sözleşmede belirlenen tüm hedeflerin yerine getirilmesi nedeniyle alındığı belirtildi.





Grubun basın servisi, "3,5 yıl boyunca Mali halkıyla omuz omuza terörizme karşı mücadele ettik. Ana görevimizi tamamladık: Tüm bölgesel başkentler yasal yönetimin kontrolüne geri döndü. Misyon tamamlandı. Wagner Grubu eve dönüyor" ifadelerini kullandı.





Mali ordusu eğitildi





Wagner, Mali Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve eğitimi ile etkili bir terörle mücadele sisteminin oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. Mali Savunma Bakanı General Sadio Kamara, Wagner'in varlığını, ülkenin toprakları üzerinde "yeniden kazanılan egemenliğin sembolü" olarak nitelendirdi. Grubun Mali'deki faaliyetleri sırasında dört terör örgütü lideri, binlerce militan ve 11 üs imha edildi.





Wagner'in çekilmesinin ardından Mali'deki askeri varlığın, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı "Afrika Kolordusu" tarafından sürdürüleceği belirtildi. Bu geçiş, Rusya'nın Afrika'daki askeri stratejisinin yeniden yapılandırıldığının bir işareti olarak yorumlanıyor.





Kidal'ın Alınması Dönüm Noktası Oldu





Wagner'in Mali'deki en önemli başarısı, 2023 yılında Kidal şehrinin ele geçirilmesi oldu. Kent, Tuareg ayrılıkçıların kontrolündeydi ve Mali ordusu yıllardır bölgeye girememişti. Wagner ve Mali ordusu, Birleşmiş Milletler barış gücünün çekilmesinin ardından başlattıkları operasyonla Kidal'ı geri aldı.





Ancak grubun faaliyetleri bazı kayıplarla da sonuçlandı. Temmuz 2024'te Tuareg militanlarının düzenlediği bir pusuda onlarca Wagner askeri hayatını kaybetti.





Ukrayna hükümeti, bu operasyonun hazırlanmasında rol oynadığını iddia etti. Olayın ardından Mali ve Nijer, Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesti.