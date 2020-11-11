Mali'nin eski cumhurbaşkanı Türkiye'de hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré’nin tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybettiğini duyurdu.





Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"2002-2012 yılları arasında görevde bulunan Mali Eski Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Touré’nin 10 Kasım 2020 tarihinde, tedavi görmekte olduğu İstanbul’da hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ile yakınlarına sabır, dost ve kardeş Mali halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz."