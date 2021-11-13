Maliye Bakanı böyle hesap yaparsa!...

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar ile devam etti. Lütfü Elvan, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Cari açık ile ilgili olarak, “Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açıkla ilgili yapısal bir problemimiz var. Yapısal cari açığın azaltılması noktasında hükümetin görevidir. Para politikasında kullanılacak araçlar bellidir. Bu araçları Merkez Bankası uygular. İthalatımızın, yüzde 70 ara mal, yüzde 20 yatırım malı, yüzde 10’u tüketim malı. Türkiye yüzde 90 ara mal, yatırım malı ithal eden bir ülkedir. Ara mal ve yatırım malı ithalatını aşağı çekebilecek, dışarıdan ileri teknoloji getirebilecek bir alt yapının oluşturulmasıdır. Savunma sanayindeki başarımız. Savunma sanayinde ihtiyacımızın yüzde 20’sini yurt içinden karşılarken, şu anda yüzde 80’e ulaşmışsak, yapısal cari açığın azaltılmasında savunma sanayinin önemli katkısı olmuştur.” ifadelerini kullandı.







TÜRKİYE DALGALI KUR SİSTEMİ UYGULAMAKTADIR





TR724'ün haberine göre Lütfü Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek kuru hedeflediğine yönelik yorumların doğru olmadığını savundu. Elvan, “Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri de piyasada belirlenir.” dedi.





Enflasyon ile ilgili olarak, gerçekleşen ve hissedilen enflasyon olduğunun altını çizen Elvan, “Hissedilen ile gerçekleşen enflasyon arasında fark olabilir. Sepetteki gıda ağırlığı Avrupa ülkelerinde yüzde 10-15 iken Türkiye’de yüzde 24-25 civarında. Avrupa Birliği’nde enflasyon 4-5 varken, başka sebepler de var. Orada sepetteki gıda oranı düşük.” ifadelerini kullandı.





AKARYAKIT FİYATLARI





Akaryakıt fiyatlarına ilişkin olarak ise, “Akaryakıt fiyatları Avrupa’da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında. Şu anda akaryakıt fiyatları 1 doların altında. Bugüne kadar 64 milyar liralık eşel mobil üzerinden alacağımız vergiyi almadık. Eşel mobil sistemi tamamen devreden çıktı. Brent petrol 83-84 dolar. Ocak ayına göre yüzde 60-70 artış oldu. Biz vatandaşlarımıza yansıtmamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.





DOĞALGAZ FİYATLARI





Doğalgaz fiyatlarının konutlara yönelik destekleri olduğunu hatırlatan Elvan, “Biz vatandaşlarımızın doğalgaz açısından sıkıntı çekmemesi açısından aşağı yukarı 100 liraya mal olan doğalgazı 25 liraya vatandaşlara veriyoruz.” diye konuştu.