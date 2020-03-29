Samanyolu Haber /Dünya / Maliye Bakanı intihar etti /29 Mart 2020 00:54

Maliye Bakanı intihar etti

Almanya’nın 16 eyaletinden biri olan Hessen'de Maliye Bakanı Thomas Schäfer ölü bulundu. Hessen Emniyeti, Schäfer'in intihar ettiğini kaydetti.

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Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer'in cesedi Hochheim şehri yakınlarında demiryolu üzerinde bulundu.

Wiesbaden Eyalet Savcılığı ilk yaptığı açıklamasında 54 yaşındaki Hristiyan Demokrat Partili (CDU) siyasetçinin intihar ettiğinden şüphelenildiğini kaydetti. 

Akşam saatlerinde Emniyet Basın bildirisinde Thomas  Schäfer'in intihar ettiğini duyurdu.

CDU'NUN BAŞBAKAN ADAYI OLACAKTI

2010 yılından beri Maliye Bakanı görevini sürdüren Schäfer'in 2023 yılında yapılacak seçimde halihazırdaki Başbakan Volker Bouffier aday olmaz ise CDU tarafından başbakan adayı gösterilecekti.

Thomas Schäfer, “Kanserle Yaşamak” isimli derneğin kurucu üyelerinden biriydi. 

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