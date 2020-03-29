Maliye Bakanı intihar etti

Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer'in cesedi Hochheim şehri yakınlarında demiryolu üzerinde bulundu.







Wiesbaden Eyalet Savcılığı ilk yaptığı açıklamasında 54 yaşındaki Hristiyan Demokrat Partili (CDU) siyasetçinin intihar ettiğinden şüphelenildiğini kaydetti.





Akşam saatlerinde Emniyet Basın bildirisinde Thomas Schäfer'in intihar ettiğini duyurdu.





CDU'NUN BAŞBAKAN ADAYI OLACAKTI





2010 yılından beri Maliye Bakanı görevini sürdüren Schäfer'in 2023 yılında yapılacak seçimde halihazırdaki Başbakan Volker Bouffier aday olmaz ise CDU tarafından başbakan adayı gösterilecekti.





