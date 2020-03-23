Samanyolu Haber /Gündem / Maliye Bakanı kritik duyuruyu yaptı /23 Mart 2020 19:00

Maliye Bakanı kritik duyuruyu yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme sürelerinin 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresinin de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda alınan yeni kararları duyurdu.Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

* Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır.

* Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.
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