Samanyolu Haber /Ekonomi / Maliye Bakanı Şimşek gerçek enflasyonun yüksek olduğunu Washinton'da yatırımcılara itiraf etti /17 Ekim 2025 19:16

Maliye Bakanı Şimşek gerçek enflasyonun yüksek olduğunu Washinton'da yatırımcılara itiraf etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’daki uluslararası toplantılarda Türkiye ekonomisinin seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, büyümenin dirençli seyrettiğini ve ekonomik programın devamı için alan sağlandığını belirtti. Şimşek 'Enflasyonda bu yıl biraz beklentimizin üzerinde rakamlar görebiliriz' ifadelerinde bulundu.

SHABER3.COM

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Beklentimizin üzerinde rakamlar görebiliriz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için gittiği Washington’da katıldığı panelde Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini, büyümenin dirençli seyrini sürdürdüğünü ve bunun ekonomik programın devamı için alan sağladığını söyledi.

Bakan Şimşek, “Merkez Bankası küresel ve içsel şoklara karşı daha fazla sıkılaştırma adımları attı. Bu yıl içeride ve dışarıda ciddi türbülans yaşandı. Buna rağmen büyüme ılımlı kaldı, işsizlik tek hanelerde seyretti. Bu da programın devam etmesi için bize alan tanıyor” dedi.

'ENFLASYONDA BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE RAKAMLAR GÖREBİLİRİZ'

Şimşek, hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı. “Enflasyonda bu yıl biraz beklentimizin üzerinde rakamlar görebiliriz. Dezenflasyon süreci planlandığı gibi ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan, para politikası ve maliye politikasının sıkı kalmaya devam edeceğini belirterek, “Büyümede ılımlı kaldık. Ciddi anlamda içeride ve dışarıda türbülans yaşansa da büyüme sürdürülebilir patikada ilerleyecek” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maliye Bakanı Şimşek gerçek enflasyonun yüksek olduğunu... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:46