Samanyolu Haber /Gündem / Maliye Bakanlığı'nda bir görevden alma daha /20 Mayıs 2021 12:38

Maliye Bakanlığı'nda bir görevden alma daha

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da iki atama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na peş peşe atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.


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