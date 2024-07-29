Maliye, gelir beyan etmeyip lüks araç kullananların peşine düştü

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarının dar gelirli üzerinde yoğunlaşması tepki çekerken, milyarlarca dolar kazanan şirket ve şahısların vergi ödememesi gündem olmuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile gelir beyan etmemesine rağmen yüksek miktarda harcamalar yapanların inceleneceğini duyurmuştu. Yapılan ilk incelemelerde, Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati gibi lüks otomobilleri kullanmalarına rağmen herhangi bir gelir beyan etmeyen ve şirket ortaklığı bulunmayan şahıslar mercek altına alındı.



7 BİN 885 LÜKS ARAÇ TESPİT EDİLDİ



Vergi müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada ilk aşamada 7 bin 885 araçta usulsüzlük şüphesi tespit edilirken, bu araçların sahibi olduğu anlaşılan 500 kişi hakkında inceleme başlatıldı. AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre VDK, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, "Vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finansmanını iyileştiriyoruz." mesajı ve talimatı doğrultusunda harcamalarına uygun vergi beyan etmeyen mükellefleri mercek altına aldı.



MİLYONLARCA DOLARLIK OTOMOBİLLER KULLANIP, BİR KURUŞ VERGİ ÖDEMEDİLER



Lüks segmentinde yer alan 7 bin 885 araç üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir gelir beyanı veya şirket ortaklığı olmayan ya da ortaklığı olmasına rağmen şirketleri kar dağıtımı yapmamış mükellefler tespit edildi. Bu lüks araçların, 2022, 2023 ve 2024 model Porsche, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Mercedes (Maybach, G, S) ve BMW (740, I7) markalarında olduğu görüldü.