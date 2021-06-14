Samanyolu Haber /Ekonomi / Maliye geriye dönük Youtube ve Google gelirlerini araştırıyor /14 Haziran 2021 09:59

Maliye geriye dönük Youtube ve Google gelirlerini araştırıyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, Korkusuz gazetesinde kaleme aldığı bugünkü köşesinde, “Maliye Bakanlığı, müflis tüccar misali, eski defterleri karıştırmaya başladı. Edindiğim bilgiye göre, Bakanlık, YouTube ve Google üzerinden para kazanan binlerce internet sitesi, reklam ajansı ve popüler gazetecinin YouTube sitesine yönelik olarak 'geriye dönük' inceleme başlattı” diye yazdı.

SHABER3.COM

“Bakanlık, YouTube’ta video yayımlayarak gelir elde eden, internet sitesinde Google üzerinden reklam yayımlayan binlerce kişi ve kurumu incelemeye aldı; bunların bir kısmını illerdeki müdürlüklerine davet etti. Ve internetten yayın yaparak para kazanan bu kişilere, ‘Google ve YouTube üzerinden geçmişte elde ettiğiniz gelirlerin yarısını Maliye’ye ödeyeceksiniz’ denildi” diyen Yarkadaş, devamında şunları kaydetti:

Birçok reklam ajansı, ‘Biz o geliri kazandığımızda bunun kanuni düzenlemesi yoktu. Geriye dönük tahsilat yapamazsınız’ dese de Maliye Bakanlığı bildiğini okuyor.

Konunun uzmanı mali müşavirler, ‘Böyle bir uygulama kanuna aykırıdır. Maliye ancak düzenleme yapıldığı tarihten itibaren vergi alabilir’ dese de sonuç değişmiyor.

AKP ise kanunu bir kenara bırakmış, aradığı madeni Google ve YouTube’ta bulmanın tadını çıkarıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:45