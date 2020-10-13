Maliye muhbirlere bir yılda 12 milyon ödedi

Sayıştay’ın tespitine göre Gelir İdaresi Başkanlığı vergi kaçıranları bildiren muhbirlere 2019 yılında 12 milyon 300 bin 417 lira ödedi, ancak yine de beklenen verimi elde edemedi. Sayıştay raporunda muhbirlere ödenen para miktarında 2018 yılına göre yüzde 92,30 artış yaşandığına dikkat çekilerek, “Bu da göstermektedir ki muhbirlik bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir” denildi.





Sayıştay’ın Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2019 Yılı Denetim Raporu’nda vergi tahsilatını arttırmak için Başkanlığın uyguladığı muhbirlik sistemine dikkat çekildi. Anka’nın rapor üzerinde yaptığı incelemeye göre 2018 yılında muhbirlere 6 milyon 396 bin 266 lira ödenmesine rağmen, bu meblağ 2019 yılında yüzde 92,30’luk artışla 12 milyon 300 bin 417 liraya çıktı, ancak “vergi tahsilatında aynı performans gözlenemedi”. Raporda şöyle denildi:









“GİB’e yapılan ihbarlar sonucunda tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların ileriki yıllarda tamamının tahsil edilemediği anlaşılmıştır. İhbar edilen mükelleflerin iflas veya tasfiye halinde olması yahut sahte belge düzenleyen mükelleflerden olması gibi durumlarda söz konusu alacakların tahsilinin güçleştiği aşikârdır.”





MUHBİRLİK MESLEK GİBİ İCRA EDİLİYOR!





Sayıştay raporunda ihbarda bulunanlara yersiz ödeme yapıldığına vurgu yapılarak, şunlara yer verildi:





“Yapılan incelemede, belirli kişilere, farklı illerde, farklı vergi dairelerine bağlı mükellefleri ihbar etmeleri üzerine yıl içerisinde birçok defa ihbar ikramiyesi ödendiği görülmüştür. Bu da göstermektedir ki muhbirlik bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir. Ancak, kamuoyundaki bu yanlış algı idareye yapılan asılsız ihbar sayısının da artmasına yol açmakta ve idare açısından zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. Bu haliyle ihbar ikramiyesi uygulaması vergi bilincine sahip vatandaşların sorumluluk duygusuyla şahit oldukları olayları Gelir İdaresine bildirdikleri bir teşvik mekanizması olmaktan uzak olup; bazı şahıslar için yeni bir gelir unsuru haline gelmektedir.”