Samanyolu Haber /Gündem / Maliye sürpriz yumurtacılara 'sürpriz' yaptı /03 Aralık 2019 12:57

Maliye sürpriz yumurtacılara 'sürpriz' yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllardır gıda maddesi sayılan ve yüzde 8 KDV'ye tabi olan 'sürpriz yumurta'cılara sürpriz yaparak imalatçı firmalara geçmişe dönük 5 yıllık ceza kesecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı son zamanların en önemli ‘sürprizlerinden birini’ sürpriz yumurta imalatçılarına yaptı. Yıllardır gıda maddesi sayılan ve yüzde 8 KDV ödeyen sürpriz yumurta üreticilerinin ürünleri, yiyecek değil oyuncak sayılacak. Denetim yapılacağı ve sürpriz yumurtaların oyuncak sayılması gerektiği yönünde yazıların gönderildiği imalatçı firmalar, geçmişe dönük 5 yılı kapsayacak şekilde ilave vergi ve usulsüzlük cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Gelir İdaresi'nin uygulamasının 'sürpriz mağduru' ise 'sürpriz yumurta' olarak bilinen ürün oldu. Bu ürün, yumurta şekli verilmiş bir çikolata ve içindeki minik oyuncaktan oluşuyor.

Ürün uzun yıllardır çeşitli firmalarca piyasaya sunuluyor. Yakın zamana kadar da çikolata sayıldığı için KDV'si yüzde 8 olarak uygulanıyordu. KDV uygulamasında bu tür ürünler için ürün değerini oluşturan bileşenlerin hangisinin daha fazla olduğuna bakılıyor. Buna göre sınıflama yapılıyor.
 
GERİYE DÖNÜK 5 YIL İÇİN CEZA GÜNDEMDE
Gelir İdaresi üretici ve ithalatçı firmalara bir yazı yazarak ürün hakkında detaylı bilgi istedi. Yazının üzerinden bir süre geçtikten sonra bu kez üreticiler aranmaya başlanarak usulsüzlük yönünden denetim yapılacağı bilgisini verdiler.

Üreticiler denetimlere hazırlanıyor ancak bir yandan da hukuki olarak ne yapabileceklerini tartışıyor. Çünkü usulsüzlük yönünden bir ceza sözkonusu olursa geriye dönük 5 yılı kapsayacak ve satışlara göre olağanüstü boyutlara çıkabilecek bir ceza gündeme gelecek. Ayrıca ilave vergi de ödenecek.
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