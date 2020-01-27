Maliye'den önce Sabancılara şimdi de Koç'a büyük ceza

Sabancı Grubu’na ait Akbank’ın ardından Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Bankası’na da yüklü miktarda ceza kesildi.





Yapı Kredi Bankası, sigortacılık kanununun 32. maddesi ile mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 187,1 milyon lira idari para cezası aldı.





Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, idari para cezasını yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini duyurdu.





SİGORTA UYARISI: 6 AYA KADAR DURABİLİR





Bankanın KAP’a yaptığı bildirimde, sigorta aracılığı faaliyetinin altı aya kadar geçici olarak durdurulabileceği konusunda uyarıldığı bilgisine de yer verildi.





Akbank da cumartesi günü yaptığı açıklamayla, sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından 94,7 milyon lira para cezasına çarptırıldığını belirtmişti. Akbank’ın sigortacılık faaliyetleri de iki hafta süreyle durdurulmuştu.





Rekabet Kurumu, 2013 yılında da toplamda 12 bankaya 1 milyar 100 milyon lira ceza kesmişti.





KREDİ BASKISI VAR





Ekonomist Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankalar üzerinde ağır bir ‘kredi ver’ baskısı olduğunu vurgulayarak, söz konusu cezaların bu durumla ilgili olduğunu belirtti.







