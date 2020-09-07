Maliyet katlandı, yumurtacı krizde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar üreticiden 35 kuruşu alınan yumurtanın tanesinin markette 56 kuruşa çıktığını söyledi.







Yazılı açıklama yapan Bayraktar, 2020 yılı ilk altı aylık dönemi ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında yumurta ve tavuk civcivi üretiminin azaldığını belirtti.





Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta sayısı yüzde 21,1 azalarak 108 milyon 799 bin adetten 85 milyon 799 bin adete, üretilen yumurtacı tavuk civcivi sayısı ise yüzde 19,9 azalarak 40 milyon 523 bin adetten 32 milyon 448 bin adete geriledi.





YEM FİYATLARI YÜZDE 18,42 ARTTI





"Üretilen civciv sayısındaki azalmanın sebebi üreticilerin para kazanamadığı için yeni civciv üretim maliyetine katlanmak istememeleridir." diyen Bayraktar, "Yumurtacı civciv üretiminde küçülmeye gidilmesi ilerleyen dönemde yumurta üretiminde bir miktar azalma yaşanmasına sebep olacaktır.” dedi.





Döviz kurundaki dalgalanmaların, yem maliyetlerini artırdığına işaret eden Bayraktar, “2020 yılı 8 aylık verilere göre yumurta yemi fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,42 oranında arttı.” bilgisini paylaştı.





“ÜRETİCİDE 35, MARKETTE 56 KURUŞ”





Yumurta Üreticileri Merkez Birliği verilerine göre; üretici için bir yumurtanın maliyetinin 40-42 kuruş civarında olduğunu ifade eden Bayraktar, “Yumurtanın maliyeti 40-42 kuruşken, üreticiden çıkış fiyatı 33-35 kuruştur. Üreticinin, yumurta başına yüzde 17 oranında zararı söz konusudur." dedi.





Bayraktar buna karşılık aynı yumurtanın markette yaklaşık 56 kuruşu satıldığını vurguladı.