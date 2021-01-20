Malları haczedildi, itirazı reddedildi

İstanbul 19'uncu İcra Hukuk Mahkemesi, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül’ün icra kararına dönük itirazını reddetti. Sarıgül’ün banka hesapları da bloke edildi.





Sarıgül'ün tedbir kararını reddeden mahkeme, yargılamanın 10 Mart'a bırakılmasına hükmetti.





Sarıgül’ün makam arabası olarak kullandığı AUDI marka otomobil yakalama kararı çıktı.





POLİS, AUDI MARKA ARABAYI GÖRDÜĞÜ YERDE BAĞLAYACAK





Sarıgül’ün, İstanbul’un çeşitli yerlerinde akaryakıt istasyonlarına sahip olan Mustafa Turan’a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu belirtiliyor.





İcra kararı çıkarılan malları arasında, AUDI marka otomobil, daireler ile İstanbul ve Ankara’daki arsaları yer almıştı.