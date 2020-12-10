Samanyolu Haber /Gündem / 'Mallarına el konacak kişi'nin son oyuncağı 47 milyon dolar /10 Aralık 2020 13:47

'Mallarına el konacak kişi'nin son oyuncağı 47 milyon dolar

İstanbul’dan direkt New York’a uçabilen yeni jet 6X’in tanıtılmasının ardından Türkiye’den ilk siparişi Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding verdi. Jetin fiyatı 2018’de 47 milyon dolar olarak belirlenmişti. Cengiz, CHP tarafından -eğer iktidarı devralırlarsa- 'mallarına el konacak kişiler' arasında gösteriliyor.

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Fransız Dassault’un iş jeti projesi olan 6X’in dünyaya tanıtımının hemen ardından Cengiz Holding tarafından sipariş edildiği belirtildi.
 
Dassault’un yeni Falcon iş jeti ailesi üyesi 6X, Bordeaux/Merignac tesislerinden törenle çıkartıldı ve dünya tanıtımı gerçekleştirildi. 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul’dan direkt New York’a uçabilen jet saatte 1100 km hıza ulaşabiliyor.

2022’DE TESLİM ALINACAK

Sözcü’de yer alan habere göre halen aynı firmanın Falcon 7X ve Falcon 2000LXS model uçaklarını kullanan Cengiz Holding, 2022’de teslim almak üzere 6X siparişi veren ilk Türk firma oldu. Koç Holding, Limak, Palmalı (2 tane), Socar, Sorena ve Acıbadem Holding halen Falcon 7X kullanıyor.

Çift motorlu, uzun menzilli uçak projesi, Şubat 2018’de başlamıştı. İmalatçının 5X projesinde motor sorunu yaşaması üzerine Dassault mühendisleri gövdeyi bir metre uzatarak 6X uçağını geliştirmişti.

16 YOLCU ALABİLİYOR

Yeni jet, 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul’dan New York’a hatta Brezilya’ya kadar direkt uçabiliyor. 6X’in hızı saatte 1100 kilometreyi aşıyor. Dassault uzun menzilli uçak projesine 2018’de başladı. 5X’te yaşanan motor sorunun ardından gövde 1 metre daha uzatılarak 6X geliştirildi.

6X test uçuşlarına gelecek yıl başlayacak. Sınıfının en geniş kabinine sahip 6X, 16 kişiye kadar yolcu alabiliyor. Kabin yüksekliği 1.98 metre, genişliği ise 2.58 metre. 30 yan pencerenin yanında tavanda da sıradışı bir penceresi bulunuyor. Jetin fiyatı 47 milyon dolar (yaklaşık 368 milyon 118 bin TL.

CHP'NİN "MALLARINA EL KOYACAĞIZ" DEDİĞİ KİŞİLERDEN

Mehmet Cengiz, T. Erdoğan iktidarı için önemli işadamlarından biri sayılıyor. Günümüzde inşaat, enerji, maden, turizm, altyapı, havalimanı, ve sigorta sektörlerinde ihale şampiyonu olan Cengiz hakkında birçok iddia bulunuyor. Cengiz, ana muhalefet partisinin beşli çete olarak duyurduğu ve mallarını kamulaştırma vaadinde bulunduğu kişilerden biri olarak biliniyor.
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