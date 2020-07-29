Mallarına el konulan Esed’in kuzeninden itiraflar...

Mahluf, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Batı ülkelerince uygulanan yaptırımları atlatmasına yardım etmek için yurt dışında bir paravan şirket ağı kurduğunu söyledi.





Mahluf, dev yatırım grubunun faaliyetleriyle ilgili başlatılan soruşturmalar sebebiyle Suriye rejimini kınadı.





Suriye’nin en zengin ve en güçlü iş adamlarından biri olan Mahluf, güvenlik güçlerinin şuanda Şam’ı faaliyetlerinin çoğunda mali açıdan zorlayan dev bir yatırım grubu Şam Holding’i hedef aldıklarını belirtti.





“ZİMMETİMİZE GEÇİRDİĞİMİZ HİKÂYESİNİ UYDURDULAR"





Mahluf, “Sözleşme tutarlarını kötüye kullandığımız ve bunları yurt dışındaki kişisel hesaplarımıza aktardığımız şeklinde bir hikâye uydurdular. İnsanlara karşı adaletsizliğiniz ve attığınız iftiralar yeter artık. Bu şirketlerin rolü ve amacı Batılı ülkeler tarafından Şam Holding’e uygulanan yaptırımları atlatmaktır.” ifadelerini kullandı.





Esed ailesini ve destekçilerini finanse eden Mahluf, yaklaşık 15 yıl önce 70 yatırımcıyla birlikte Şam Holding’i kurdu. Şuan sermayesi açısından Suriye’nin en büyük şirketi olan Şam Holding önemli bir emlak tekeline sahip.





Aawsat.com’un haberine göre, Washington, geçen ay ‘Caesar Yasası’ olarak bilinen ve Mahluf’un sahibi olduğu şirketler de dahil olmak üzere Esed hükûmetini destekleyen kişi ve şirketlerin hedef alan Suriye’ye yönelik kapsamlı müeyyideleri hayata geçirdi.





VİDEO KAYDINDAN SONRA EL KONULDU





Mahluf ve Esed arasındaki anlaşmazlık ilk kez 30 Nisan’da, işadamının ailesi tarafından kontrol edilen Suriye’nin en büyük telekomünikasyon şirketi Syriatel’e uygulanan vergileri kınadığı video kaydının yayınlanmasının ardından ortaya çıktı.





Mahluf daha sonra yayınladığı bir başka video kaydında şirket çalışanlarının ‘insanlık dışı’ bir şekilde gözaltına alınmasını kınadı.





Mahluf’un hükümete yönelttiği daha önce eşi benzeri görülmemiş eleştiriler, Esed’in yakın çevresinin bir üyesi tarafından aslında iktidar seçkinleri içinde derin bir çatlak olduğunun ortaya çıkmasını sağladı.





Mahluf tehditlere boyun eğip servetini terk etmeyeceğini söyleyerek meydan okudu.





Mahluf-Esed anlaşmazlığına yakından tanık olan işadamları ve iç kaynaklar, 10 yıl süren savaşın akabinde Esed’in çöken Suriye ekonomisini canlandırmak için Mahluf’un hedeflediğini, yurt dışındaki varlıklarının çoğuna el koyduğunu, gümrük vergisi ödemeden iç pazarları yönetme ve işletme sözleşmelerini iptal ettiğini belirtti.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Mahluf ve ona yakın kişilere yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırımlar uygularken Avrupa Birliği (AB) 2011 yılında Esed’i finanse ettiğine dair suçlamalara ilişkin çelişkili iddiaların ortaya çıkmasından bu yana Maluf’a yaptırımlar uyguluyor.