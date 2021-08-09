Samanyolu Haber /Gündem / Malta’da 2 Türk öğretmenin cezası ertelendi anneler çocuklarına kavuştu /09 Ağustos 2021 11:59

Malta’da 2 Türk öğretmenin cezası ertelendi anneler çocuklarına kavuştu

Malta’da Temyiz Mahkemesi, Gülen Hareketi gönüllüsü 2 Türk öğretmene verilen 6 aylık hapis cezasını 2 yıllığına erteledi. Çocuklarına kavuşan öğretmenler mülteci kampına aktarıldı.

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Yunanistan’dan Belçika’ya aktarmalı giderken Malta’da gözaltına alınan ve ardından 6 ay hapis cezasına çarptırılarak çocukları devlet korumasına alınan 2 Türk öğretmenin cezası Temyiz Mahkemesi tarafından 2 yıllığına ertelendi.

Temyiz Mahkemesi’nin Cuma günü verdiği kararın ardından, Türk öğretmenler devlet korumasına alınan çocukları ile biraraya geldi.

İltica başvurusunda bulunan Türk öğretmenler ve çocukları ardından bir mülteci kampına aktarıldı.

“KENDİ ÜLKEMİZDE GÖREMEDİĞİMİZ ADALETİ GÖRDÜK”
Cezaevinden çıkan ve mülteci kampına aktarılan öğretmenler ve çcoukları, Yunanistan’da bulunan eşleri ile görüştüler.

Times of Malta gazetesine konuşan Türk öğretmenlerden Rabia Yavuz’un eşi Fatih Yavuz, “Kendi ülkemizde göremediğimiz adaleti sizin ülkenizde gördük. Çok mutluyum. Eşim Rabia ve oğlumuz Akif şimdi birlikteler. Telefonda görüntülü konuştuk. Onlar da çok mutlular” dedi.

Müzekka Deneri’nin eşi Musa Deneri de “Eşim ve oğlum Sina artık beraberler. Cuma gecesi çocukları annelerine verdiler” şeklinde konuştu. 

Deneri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşim, Malta’daki herkesin ona karşı çok iyi (davranışlarından dolayı) sevinç gözyaşları döktü. Havaalanındaki polislerden mahkemedeki insanlara kadar mükemmel insanlar olduklarını söyledi.”

İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNMADIKLARI İÇİN HAPİS CEZASI ALDILAR
Gülen Hareketi gönüllüsü 2 öğretmen, Rabia Yavuz ve Müzekka Deneri, Malta’ya sahte belgelerle girmekten dolayı 28 Temmuz’da 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2 oğulları devlet korumasına alınmıştı. Öğretmenlerin avukatları geçen hafta verilen cezanın ‘orantısız ve aşırı’ olduğunu belirterek karara itiraz etmişlerdi.

Türkiye’den Yunanistan’a eşleri ile birlikte geçen ve orada iltica başvuruları kabul edilmeyen öğretmenler Belçika’ya geçmeye karar vermişler. Ancak Belçika’ya geçmek için sahte evraktan başka çare bulamamışlar ve eşlerini Yunanistan’da bırakıp çocukları ile birlikte Malta üzerinden Belçika’ya geçmeye çalışmışlar.

Belçika’ya iltica etmek isteyen öğretmenlerin ilk etapta Malta’ya iltica başvurusunda bulunmamaları nedeniyle mahkeme 6 ay hapis cezası vermiş, 2 ve 4 yaşındaki iki çocukları da devlet korumasına alınmıştı.

CENEVRE SÖZLEŞMESİNE GÖRE SAHTE EVRAKLA GİRİŞ SUÇ DEĞİL
Siyasi mültecilerin haklarını düzenleyen Cenevre Sözleşmesine göre, iltica başvurusunda bulunan bir kişinin ilgili devlet sınırları içerisine sahte evrakla girmesi suç kabul edilmiyor.

Sözleşmede bu durum şöyle ifade ediliyor: “Akit Devletler, yaşamlarının veya özgürlüklerinin tehdit edildiği bir ülkeden doğrudan gelen mültecilere, yasadışı girişleri veya bulunmaları nedeniyle ceza veremezler.”

Öğretmenler, yakalandıklarında iltica başvurusunda bulunmuş olsalardı Cenevre Sözleşmesi’ne göre haklarında herhangi bir ceza verilmeyecek ve iltica süreci başlatılacaktı.
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