Maltepe 2. Zırhlı Tugayı davasında yargılanan 39 askere tahliye

Üçüncü duruşması, İstanbul’da 3 Ekim’de başlayan Maltepe 2. Zırhlı Tugay davasında ara karar bugün verildi. 67 askerin tutuklu yargılandığı davada 39 kişi tahliye edildi. 28 askerin ise tutukluluğuna devam karar verildi. Bir sonraki mahkeme 10-21 Ocak 2022’de görülecek.







Askerlerin avukatı Kemal Uçar, kararı Twitter hesabından duyurdu. Uçar, “İnşallah sonraki duruşmalarda onlar da yavaş yavaş tahliye olacak. Türk Silahları Kuvvetleri neredeyse, benim kalbim orada atar. El Bab’da, Afrin’de, Münbiç’te, Cerablus’ta, Almanya’da, Amerika’da, Hollanda’da, Fransa’da, Kanada’da, İngiltere’de, Silivri’de, Sincan’da, Kandıra’da, Bakırköy’de, Tekirdağ’da, Şakran’da, Keskin’de.” dedi.





15 Temmuz’dan sonra İdlip, Mümbiç, Cerablus’ta görev yapan 140 asker hakkında 2017 yılında Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında soruşturma başlatıldı. Ancak askerler o dönemde yurt dışında oldukları için tutuklamalar geçen yıl yapıldı. 15 Temmuz’dan sonra Suriye’de görevlendirilen askerler, 4 yıldır “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” ettikleri gerekçesiyle yargılanıyorlar.





Tutuklanan 90 askerden bir kısmı nisan ve temmuz ayında görülen ilk duruşmada serbest bırakıldı. Üçüncü duruşma 3 Ekim’de Silivri Cezaevi kampüsünün içindeki mahkemelerde başladı. 15 gündür savunma yapan askerlerden 39’u daha bugün tahliye edildi.





Temmuz ayında görülen duruşmada mahkeme başkanı askerlerin hepsinin tutukluluğun devamını istemiş, üyelerden biri 20 kişinin, diğeri ise hepsinin tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Bold Medya’ya röportaj veren Kemal Uçar, “Yani şu çok mantıksız; hakimin biri hepsinin tahliyesini istiyor, diğeri hepsinin tutukluluğuna devam diyor. Taban tabana zıt iki karar. Hukuk tek, adalet tek, vicdanınız varsa, bir hakimin böyle uygun gördüğü kararın tam tersini diğeri nasıl söyler?” demişti.



