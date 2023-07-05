Samanyolu Haber /Gündem / Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı! /05 Temmuz 2023 16:26

Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı!

Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken müteahhit Fevzi Polat gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana gelen olayda iddiaya göre 60 yaşındaki müteahhit Fevzi Polat, Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi.

Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra yanında bulunan silahıyla ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 7-8 el ateş açtığı belirtilen şüpheli, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.  Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.  Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir.  Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

SKANDAL YORUM DİKKAT ÇEKTİ
Maltepe Belediyesi saldırıya ilişkin açıklamasını resmi Instagram hesabından da yayımladı. Söz konusu paylaşımın altına "Maltepe Kültür Sanat" isimli bir hesabın yaptığı "Daha büyük saldırılar çok yakında inşallah" yorumu dikkat çekti.
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