Samanyolu Haber /Gündem / Maltepe mitingiyle ilgili flaş detay: Protokol kapısında silahlı 2 kişi gözaltına alındı /30 Mart 2025 16:38

Maltepe mitingiyle ilgili flaş detay: Protokol kapısında silahlı 2 kişi gözaltına alındı

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında 2 şüpheli 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere emniyete götürüldü.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Mart'ta Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında silahlı 2 şüphelinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, D.İ. (19) ve S.E. (25) adlı iki şüpheli yakaladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre şüphelilerin üst aramasında; 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli D.İ. ve S.E. hakkında '5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet Kanunu' kapsamında toplamda 23 bin 954 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
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