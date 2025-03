Maltepe'de yüzbinlerce kişi 'Hak, Hukuk, Adalet' için bir araya geldi

Mitingde konuşma yapan Dilek İmamoğlu, "Ekrem, İstanbul'un bütün sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında huzurla dolaşır. Yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanında kendisine gösterilen büyük ilginin, sevginin karşısında hiçbir kibre kapılmadan tepeden tırnağa tevazuyla dolaşır. İşte bunun için Ekrem'i cezalandırıyorlar. Milletin ona olan sevgisi karşısında aciz kaldıkları için cezalandırıyorlar. Asla Ekrem kadar bu milletin gönlüne giremeyeceklerini biliyorlar onun için cezalandırıyorlar. İstediğiniz yapın Ekrem'e ceza işlemez. Hangi duvar sevgiye engel olabilir, hangi demir parmaklık gerçeği gizleyebilir" dedi.



















Haklarını arayan evlatlarımıza türlü türlü eziyetler, adaletsizlikler yaşatamazsınız. Türkiye kendi evlatlarına kendi evlatları eliyle acılar çektiren bir ülke olamaz, olmayacak. Annelerin yüreğini yakan yöntemlerle iktidarınızı koruyamazsınız. Annelerin ahını aldığınız için yenileceksiniz. Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez. İyi ki varsınız.



































-Hukuk çökerse ekonomi de çöker. Elbette bu düzen değişecek, mutlaka değişecek. Bu ülkenin bir umudu var. Bugün gençler susturulmak isteniyor. Bu milletin gençleri korkuyu değil cesareti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendi. Bugün o gençler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Gençlerini zindanla susturmaya çalışan bir ülkenin yarını olmaz













-İstiklal Marşımızda dendiği gibi enginlere sığmadınız taştınız, sizinle, hepinizle gurur duyuyorum. Şimdi çok büyük, çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Zorbalığa, zalimliğe boyun eğmeyeceğiz.









Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partilerinin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan mitinglerini Maltepe'ye taşıdı. Yüz binlerce insan CHP'nin düzenlediği İmamoğlu mitingine geldi, alanda adım atacak yer kalmazken bazı vatandaşların da Marmaray durağında yapılan kimlik kontrolleri nedeniyle alana henüz ulaşamadığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe'de 2.2 milyon kişinin toplandığını duyurdu.Vatandaşlar miting alanında "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıyor.CHP, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun özgür kalması için imza topluyor. Dilek İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Maltepe'de toplanan yüz binlere hitap etti. İmamoğlu yapay zekayla Maltepe'ye gönderdiği mesajda "Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Hiç korkmuyorum, aziz milletimiz birleşmiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Asla geri adım atmayacağım. Dürüstçe, mertçe yarışacağım. Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür." dedi.Saat 12.00'de başlayan miting alanına erken saatlerde vatandaşlar akın etti.Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu da Silivri'den Maltepe mitingi için çağrı yaptı. "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük" sloganlı miting için Maltepe'deki alanda vatandaşlar saatler öncesinde toplanmaya başladı.CHP'li isimlerin sahneye çıkması ve CHP lideri Özel'in konuşması beklenirken alanda bulunanlarla İmamoğlu'nun yapay zekayla hazırlanmış mesajı paylaşılacak."Gençler tepkilerini demokratik yolla dile getiriyorlar. İşte şimdi de buradalar. Bu değerli gençleri, bu güzel evlatları suçlu gibi göstermeye çalışanlar bu meydana iyi baksınlar. Bu gençler depremlerde, orman yangınlarında kimseden emir beklemeden en önde yardıma koşanlardır. Bu ülkenin tüm çocukları bizim evladımızdır.Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak. Oğlum devlete hizmet ediyor. Bütün halkını seviyor, halk onu seviyor. Teşekkür ediyorum oğlum benim." dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu memleketin taşında toprağında hakkı olanlarız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün, cumhuriyetin çocuklarıyız. Hukukun gözü artık bağlı değil, gözünü açmış, kimi görmek istiyorsa ona göre karar veriyor. Bugün burada haksızlıklara, hukuksuzluklara ses yükseltmek için toplandık. Bunun son örneği biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Burada toplanan yüz binler olarak selam olsun Ekrem Başkanımıza. Selam olsun. Bu halkın oylarıyla İstanbul'u kazanan, millete hizmetten başka suçu olmayan bir kardeşimiz hukuksuzca, delilsizce susturulmak isteniyor. Millet yeter. Bu millet 'Her şey çok güzel olacak' dedi. Umut cezalandırılıyor." ifadesini kullandı.-Ekrem Başkan'a yapılan hukuksuzluk sonrası ilk olarak gençler sokağa çıktı. İlk adalet ve demokrasi talebi umutlarını ellerinden almaya çalıştıkları gençlerden çıktı. Bizim de önderimiz bugünkü gençler gibi Mustafa Kemal Atatürk'tü.-Gençler bu mücadelenizde sizlerin yanı başınızdayız. Şırnak'taki gencin umudunu yok ettiniz, Kayseri'deki gencin hayallerini yıktınız. Edirne'de emekçinin geleceğini elinden aldınız.-Bu gençlerin kılına dahi zarar gelmemeli. Devlet, polisleriyle bu çocukların güvenliği için risk oluşturmak yerine onların güvenliğini sağlamalı. Yanlış üzerine yanlış yaparak doğruyu bulamayız. Bu ülkenin tüm evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Herkesin tek bir çığlığı var: Yetti artık.-İnanın güzel günler göreceğiz. Burada yapılan şey bir çağrıdır. O sandık gelecek. Kendini muhalif hisseden hiçbir kesimin ayrı ayrı kalmak lüksü bulunmamaktadır. Ya beraber olacağız ya da hep beraber kaybedeceğiz. Silivri kapatılsın, özgürlüklerin gasp edilmesinin simgesi haline geldi artık. Başta Ekrem Başkan olmak üzere tüm tutuklu seçilmişlerin, tutuklanan gençlerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe mitingi için gönderdiği mesajı okudu.İmamoğlu mesajında şunları kaydetti:-Gençler Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşa saygı göster, milletin iradesine el uzatma diyorlar ama Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Birbiri ardında haksız hukuksuz talimatlar veriyor. Her şeyi kendisi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor. 3 günde 26 milyar dolar uçup gitti.-Hiç utanmadan bunun sorumluluğunu da protesto halkını kullanan halkımıza yüklüyorlar. Milletimize boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar, başaramayacaklar! Bu millet 7 düvele boyun eğmemiş sandıktan kaçanlara mı boyun eğecek? Bu parmaklıklar benim için yok hükmünde. Çünkü ben hiçbir suç işlemedim. Belediye başkanı olarak yaptıklarımdan pişmanlık değil gurur duyuyorum. 48 idari, 51 şahsi soruşturmadan alnımın akıyla çıkmış biriyim. Onlara haydi oradan diyorum! Bu uyduruk davada kendisini aklamak zorunda olan ben değilim.-Erdoğan bana karşı her hamlesiyle seçimden kaçan biri olduğunu gösteriyor. Bu mertlikten kaçan hamlesiyle kendisini sevenleri utandırıyor.İmamoğlu'nun yapay zekayla oluşturulan videosu Maltepe'de mitingde yayınlandı. Videoda, "Şu an Silivri'de tutsak olduğum için yanınızda olamıyorum ama kalbim, ruhum sizinle. Resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere, emek veren destek olan herkese teşekkür ediyorum. Önce Allah'a olan inancım ve dualarımla, sonra milletime olan bağlılığım ve hizmet kararlılığımla yola çıkıyorum.-Gücümüzü milletten alarak bu kararlı, meşakkatli ve uzun yolculukta tüm muhalefetle tarihi bir dönemi yaşayacağız. Mertlikle namertliği yeneceğiz. Ben bir makam değil uzun, zorlu ve tuzaklarla dolu bir mücadeleye talibim.-Bir avuç insanın siyasi hırsları uğruna daha ne tertipler kurabileceğini çok iyi biliyorum. Hiç korkmuyorum, aziz milletimiz birleşmiştir. Millet devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Asla geri adım atmayacağım. Dürüstçe, mertçe yarışacağım.-Kendimi önce Allah'a sonra millete emanet ediyorum. İçimdeki memleket sevgisi kadar büyük, uçsuz bucaksız hücremden avazım çıktığı kadar haykırıyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu tarihi toplantıya katılan buraya miting değil eylem yapmayan gelen milyonlar hepinize merhaba" dedi. Özel şu ifadeleri kullandı:-Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'tan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, bütün ulaşım araçlarını durdurup yolları kesip, bizi orada yalnız bırakmaya çalışanlara inat ilk gece 150 bin ikinci gece 220 bin, üçüncü gece 500 bin, 23 Mart demokrasi devriminde sonra Saraçhane'ye çıkan milyonlar şunu gösterdi, biz endişeyiz, korkuyu evde bıraktık, sokaklarda ve meydanlardayız. Bugün İstanbul'da sadece burada Maltepe'de miting yok. İstanbul'da bütün metro istasyonlarında Marmaray'da iskelelerde miting var. Bir avuç insanın darbe girişimine tanık olduk.Kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapan, demokrasiyi rafa kaldırıp bundan sonra ölene kadar o koltuğu bırakmak istemeyen birinin ilk denemesiydi. Bunu milyonlar püskürttü. Onları yeneceğiz ve bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz.Millet 31 Mart'ta Türkiye'de iktidar değişim sürecini başlattı. CHP, 47 yıl sonra ilk kez Türkiye'nin birinci partisi oldu. İmamoğlu Erdoğan'ı 4 kez yendi.CHP'li belediyeleri silkeme yarışına girdiler. Geçim yoksa seçim var dedik. Erken seçimin adayı erken olur, aday belirlenir dedik. İmamoğlu kimyalarını bozdu. Önce meydanlara indik, ardından sandığa gittik. Yaptığımız ön seçimin duyurulduğu gün Ekrem Başkan'ın diplomasına yasak getirilmeye çalışıldı.Ya bu korku iklimine teslim olacaktı. Ya bekledikleri gibi öğrenciler, gazeteciler, sanatçılar, siyasetçiler sinip evde oturacaklardı ya da tarihin bu kırılma noktasında dünyanın en acımasız ve en korkak saldırısına karşı cesaret kazanacaktı.-Beş günlük verilen yasağa karşı bizler sivil darbenin, Tayyip Erdoğan'ın saray darbesinin karşısında direnmek için Saraçhane'ye, İstanbullunun Ekrem Başkan'a emanet ettiği sembol mekana davet ettik.-O gece İstanbul'un dört bir yanından hiçbir araç olmadan, önlerine çekilen barikatı kimseye zarar vermeden devirip geçerek Saraçhane'ye toplanan yüzbinler geleceğe sahip çıktılar. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum.23 Mart'taki sandıklarına gelenler devrim yapmaya gitti. 15.5 milyon kişi geldiler, seçtiler, tarihe geçtiler.15.5 milyon kişinin Türkiye'de oluşturduğu kuyruklar, iki elindeki bastonuyla merdivenleri tırmanan annem, karnında bebeğiyle gelen anne, gençler, işçiler, emekçiler, köylüler hep beraber sandıklara koştular. 'Tek adama hayır, diktaya hayır, biz kazanacağız' dediler.On milyonlar artık eve girmez. Diyorlar ki milleti sokağa çağırıyorsunuz, eğer birileri bindikleri demokrasi treninden iniyorsa, kendilerini götürecek sandığa direniyorsa, rakiplerine yasak getirmek için iftiraya kalkışıyorlarsa, tek adam rejimine, hilafete doğru yürümeye kalkıyorsa buna karşı demokrasiyi savunmak haktır, mücadelenin yeri sokaktır.Bundan sonra klasik hiçbir ezbere teslim olmayacağız. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Yasak dediniz, milyonlar her gece toplandılar. Hep birlikte bir şeye sahip çıkıyorlar. Bunlar sadece CHP'liler değil. Onlar ben milli iradeyim, adayımı yanımda, sandığın önümde istiyorum diyorlar.Buradan Tayyip Erdoğan'a en büyük meydan okumasını aktarıyorum. Ekrem Başkan diyor ki 'Benim bir suçum, günahım yok. Senin yalan ve iftiraların var. Eğer kendine güveniyorsan yargılandığım mahkeme TRT'den canlı yayınlansın, hodri meydan' Soruşturmada tanık yok, şahit yok, delil yok. FETÖ'den miras kalan gizli tanıklar var. Ekrem Başkan'a kara çalan adamın yüzden fazla suçu çaktı. Tecavüzcülerden, tacizcilerden tanık icat edip Ekrem Başkan'ı size yargılatmayız, karalatmayız.Yıllarca oluşturdukları medya düzeniyle, Atatürk'ün kurduğu ajansı, hepimizin vergisiyle kurulmuş TRT'yi yalanların en büyüğüne alet ederek iftira ve kara çalanlara inat, kalbinde altı stent olan Mahir Polat'ın hesabından gariban vatandaşa yolladığı 50-100 lira havaleyi terör örgütüne yardım diye MASAK raporuna yazmışlar. Erdoğan suçüstü yakalanmıştır. Bu ülkenin gençleri baskıya diz çökmeyeceklerini hepimize göstermiştir.-Üç günde 25 milyar dolar hep birlikte kaybettik. Zamlara başladı bile. Mehmet Şimşek'in ne itibarı ne de bundan sonra bu ülkeye katabileceği bir şey vardır. Özgür Özel dünyaya şikayet ediyor diyor utanmadan. 15 Temmuz'u nasıl bütün dünyaya anlattıysam bu darbeyi de öyle anlatacağım.Geçmişin mağduru zalim olduysa o gün de bugün de demokrasiyi savunanlar dünyanın bütün demokratları konuşacaklar. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, senin algına teslim olmuyoruz.-Siz basını tehdit edemezsiniz diyorlar. Saraçhane'yi görmeyeni biz de görmeyeceğiz, görmeyeni yerin dibine batıracağız.Üniversiteleri, sokakları, sosyal medyayı hatta tüm hayatımızı baskılayacaklarını sananlar İstanbul Üniversitesi’nin öncü gücüne, ODTÜ’nün devrimci kimliğine, Yıldız Teknik’e, İTÜ’ye, Boğaziçi’ne, Türkiye’deki üniversite gençliğine yenilmişlerdir.Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti de CHP’nin çağrısıyla yapılan Maltepe’deki mitinge katılacaklarını duyurdu. EMEP “Kurtuluş yok tek başına, Ya hep beraber ya hiçbirimiz! Maltepe mitinginde buluşalım” dedi. TİP ise “Halk iradesi için Maltepe’ye!” çağrısı yaptı. DEM Parti, “Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz” ve Sol Parti de “Hep beraber direndik, hep beraber Maltepe’te buluşacağız” diyerek partilileri Maltepe’ye çağırdı.