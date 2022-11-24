Samanyolu Haber /Politika / Ankara Belediye Meclisinde 'Sıkıyorsa reddet' polemiği /24 Kasım 2022 15:15

Ankara Belediye Meclisinde 'Sıkıyorsa reddet' polemiği

AKP'li Mamak Belediye Başkanı Köse Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a, "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Gelin bakalım" dedi. Yavaş, "Sıkıyorsa reddet. Mamak halkı duysun. Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek." cevabını verdi.

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, ABB'nin Dikimevi-Natoyolu Metro Projesi konusunda AKP'li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mansur Yavaş arasında tartışma yaşandı.

Köse’nin, "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Gelin bakalım" diyerek tehdit etmesi üzerine Yavaş, "Sıkıyorsa reddet. Bu kadar açık konuştum." diye yanıt verdi.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI KÖSE: ÖZ KAYNAKLARINIZI YAPARKEN GELİN BAKALIM

AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, Mamak metro projesi konuşulurken "Şimdi geleceksiniz değil mi borç istemeye? Geleceksiniz değil mi Meclis'e. Gelin bakalım. Öz kaynaklarınızı yaparken gelin bakalım" dedi.

YAVAŞ; MAMAK BELEDİYE BAŞKANI MAMAK METROSUNA RET VERECEK, DUY MAMAK HALKI

Bunun bir tehdit olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise AKP'li Köse'ye, "Sıkıyorsa reddet. Mamak halkı bir duysun. Tehdit ediyorsunuz. Ne yapacaksınız ret mi edeceksiniz? Mamak belediye başkanı Mamak metrosuna ret verecek. Hadi görelim. Hodri meydan" sözleri ile yanıt verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara Belediye Meclisinde 'Sıkıyorsa reddet' polemiği Sonraki Haber >>

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

'Mamak Belediye Başkanı, Mamak Metrosu'na ret verecek'

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Spiker depreme canlı yayında yakalandı

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Düzce 6,0'lık depremle sarsıldı, tüm Marmara hissetti

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

Bahçeli, Esad ile ilgili sözleriyle kendini vurdu

"Bu hesapta hata varsa namussuzum" dedi, rakamlar hatalı çıktı

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Kadın muhabir, açılış maçıyla ilgili röportaj yaparken soyuldu

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Erdoğan'ın U dönüşleri gündemde

Beş soruda "Geleceğin Avrupa Savaş Uçağı" Anlaşması

Beş soruda

Bayraktaroğlu: "Üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz!"

Bayraktaroğlu:

[Harun Tokak] Kardelen

[Harun Tokak] Kardelen
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:10:32