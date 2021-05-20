Man Adası davası neydi, nasıl kapatıldı?

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde yeniden görülen Man Adası davasında karar çıktı.

Buna göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödeyecek.













Peki, neydi bu Man Adası iddiaları?





Tam 15 milyon dolarlık para transferini içeren, "vergi cenneti" Man Adası merkezli bu yolsuzluk olayı, ilk olarak 2017'de gündeme gelmiş, CHP'nin kanıt olarak gösterdiği tüm dekontların doğruluğu kabul edilmesine rağmen takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.





İşte Man Adası hikayesinin kısa bir özeti...





17 Kasım 2017

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu tarihte yaptığı bir konuşmada Erdoğan'a seslenmiş, "Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin" diyordu.





Kılıçdaroğlu dekontlarla açıkladı

28 Kasım 2017

Kılıçdaroğlu, 17 Kasım'daki açıklamasına yanıt gelmeyince, partisinin grup toplantısında tüm detayları açıkladı.





1 Ağustos 2011'de Man Adası'nda Bellway Limited Şirket adlı bir şirket kurulduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, şirketin yöneticisinin Sıtkı Ayan olduğunu söylüyordu:





"Bir sterlinlik bir şirket. Ona ait olduğuna dair, hem Türkiye’den hem de Man Adası'nın kayıtları var. 15 Kasım 2011’de bu şirketi Kasım Öztaş’a devreder. Kasım Öztaş kimdir? Ben Erdoğan’a bir soru soruyorum tekrar. Sıtkı Ayan kimdir tanıyor musun? Eminim benden çok daha iyi biliyorsun kim olduğunu. Peki bu Kasım Öztaş’ı tanıyor musun?





Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Diyeceksiniz ki bu şirkete para gitti mi? Evet gitti. 15 Aralık 2011 tarihinde Ziya İlgen, 2,5 milyon dolar para gönderiyor. 1 sterlinlik, 1 kişilik şirkete. Mustafa Erdoğan, 2,5 milyon dolar para gönderiyor. Niye gönderir senin kardeşin? 26 Aralık 2011 tarihi, Ziya İlgen 1 milyon 250 bin para gönderir. Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 bin.





27 Aralık 2011 Osman Ketenci, dünür dedim ya. Bu da 1 milyon 250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Erdoğan, 1 milyon 250 bin. Dedim ya eski özel kalem müdürü. 28 Aralık 2011 Osman Ketenci 1 milyon dolar. Ahmet Burak Erdoğan, oğlu. 1 milyon 450 bin dolar.





Ahmet Burak Erdoğan, 2 milyon 300 bin dolar gönderiyor. Şimdi diyecekler ki, bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Diyeceksiniz ki, bu swift mesajı ne demek. Bankacılara sorduk, yurtdışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Hepsi elimizde. Bu beni tatmin etmez dedim. Ne lazım bana? Bankaların dekontu lazım dedim. Bu paranın gönderildiği dekontlar. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. O şirketlerin de kayıtlarında var. hepsinde var, hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta.





Erdoğan istifa ederim dedi ama...

29 Kasım 2017

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dekontlarına kadar açıkladığı belgelere ilişkin, "İspat et, ispat ettiğin anda ben cumhurbaşkanlığını, siyaseti bırakacağım" dedi.





1,7 milyon dolara villa

Önce Turkuaz adıyla kurulan, sonra da kurucularının adını alan BUMERZ Denizcilik adlı şirket iddiaların merkezindeki şirketlerden biri. CHP'nin hazırladığı Man Adası belgeseline göre, bu şirketin merkezi olan villayı bizzat Burak Erdoğan beğendi, 1,7 milyon dolara satın alınan villanın parasını nakit olarak ödeyen kişi ise Sıtkı Ayan oldu.





Şirketin kuruluş sermayedarları ise şöyleydi:









İki sterline Erdoğan ailesi şirket kuruyor

15 Ekim 2008'de aynı isimle bir şirket de Man Adası'nda, iki sterlin sermayeyle kuruldu.





Şirketin yönetiminde Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen'in adı yer alıyordu, diğer üyeler görünmüyordu.













İki sterlinlik şirket 25 milyon dolara gemi aldı, ardından Mansimov çıktı

İki sterlin sermayeyle kurulan şirket, Malta'dan bir şirket satın alır, şirket de 25 milyon dolarlık bir geminin sahibidir.





O şirket ve geminin sahibi son dönemde Peker videolarıyla da gündemde olan Mübariz Mansimov'du.





İddiaya göre 25 milyon dolarlık geminin 7 milyon doları Sıtkı Ayan tarafından ödendi. Gerisi için kredi çekildi ama hiçbir taksit ödenmedi. Gemi Mansimov tarafından satılmasının hemen ardından yine aynı isim tarafından kiralandı, tüm borçları üstlenildi.













Bellway adımı ve döviz transferi Sonrasında bu kez Bellway adlı şirket kuruldu, başında Sıtkı Ayan vardı.

Ayan şirketi Kasım Öztaş’a devretti bir süre sonra. CHP belgeselinde bu adım "zira para kendi sahibi olduğu şirketten çıkmamalıdır" diye tanımlanıyor.

Bu geçiş işleminin ardından Bellway'den Erdoğan ailesine döviz transferi başlıyor. CHP belgeselinde bu belgelerin görüntülerine de yer veriliyor:





Paravan şirkete devir tamamlandı CHP'nin iddiasına göre BUMERZ'in paravan şirket Bellway'e transferi bu para transferleriyle tamamlandı.

MASAK da CHP'nin kanıt olarak öne sürdüğü bu dekontların tamamının gerçek olduğunu kabul etti.









Belgeler nasıl geldi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası para transferleriyle ilgili şunları söyleyecek, belgelerin nasıl geldiğini açıklayacaktı:

Bir para transferi var mı? Var. Bu Mustafa Erdoğan ile ilgili Swift. Gönderici Türkiye Halk Bankası. Paranın miktarı her şeyi burada yazılı. Para çıkıyor. Alıcı da var gönderici de var. Bu para bir şekliyle gidiyor geliyor.' Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi? Erdoğan söyledi. Bu şirket satışı kime diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz. Bellway Limited'in sermayesi 1 sterlin. Para transferi 15 milyon dolar. Nasıl oluyor bu? Belgeler sahtedir dediler birisi de sarayın avukatı onu da baroya şikayet ettik belgeyi görmeden nasıl sahtedir der? Bu şirket satışıdır dediler peki hangi şirket? Man Adası'nda niye şirket kurarsınız siz?'' Önce inkar etmediler bu şirket satışıdır dediler. Peki kardeşim hangi şirket? Neden cevap vermiyorlar? Ben bunu neden soruyorum neden Bellway? neden Man Adası? Bir sterlinlik şirketle 15 milyon dolarlık transferi niçin yapıyorsunuz siz? Kadın musluğu açarken 5 çeşit vergi ödeyecek beyler vergi ödememek için gidecek Man Adası ile ticari ilişkiye girecek. Ben bunu sorunca kıyamet kopuyor. Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundadır. Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra swift kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru. Bunlar da sahte olabilir dedik başka kanallardan da check ettik. Balbey Limited'in internet sitesine girdik. Benim adım nasıl Kemal ise bunların hepsi yüzde 100 doğru. Şimdi araya devletin istihbarat teşkilarını sokuyorlar. Bu ülkede namuslu on binlerce bürokrat var. Hırsızlığı yolsuzluğa tamammül edemeyen insanlar var. Bir açıklama yapıldı Erdoğan'ın yakın akrabalarının Man Adası'nda şirketleri yoktur dediler. Bakın Ziya İlgen'e ait şirket darbeyi öğrendiği enişteye ait. MASAK'ı emniyet istihbaratı Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırıyoruz.''



Erdoğan ne dedi?

Erdoğan, swift olarak yurtdışına yollanıp vergiden temizlenip tekrar getirilen paranın bir şirketin satılması yoluyla elde edildiğini söyledi. Erdoğan tam olarak "bu beş isim para göndermiş değil, mevcut şirketlerini sattığı için onlara para gönderildi" diyecekti.

CHP yanıt olarak şu soruyu soracaktı "Satılan şirketin adı ne, ortakları kimler, bu şirket kaç paraya, nerede satıldı?"

Ancak bu soruya da hiçbir şekilde yanıt verilmedi.

Kısacası, Türkiye'de "kazanılan" paranın vergisisinin ödenmemesi için iki sterline Man Adası'nda şirket kurup, vergisiz milyonlarca para kazanılıp hesaplar arasında gezdiriliyordu.

Belgeler gerçek denildi, Kılıçdaroğlu'na 4 dava açıldı Dönemin CHP yöneticisi Bülent Tezcan, savcılığın belgelerin gerçek olduğunu teyit ettiğini söyleyecek, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu konuda, belgelerin gerçek olduğunu tespit etti. Halk Bankası'na sordu, Halk Bankası da ‘evet bunlar gerçektir' dedi. Verdiğimiz dekontların gerçek olduğu savcılık kararıyla tespit edildi. Şimdi soruyorum Erdoğan'a, hani sahteydi? Erdoğan'dan cevap bekliyorum, hangi şirketi sattınız, akrabalarınız, yakınlarınız… 1 paundluk yani 5 TL'lik Bellway şirketine 15 milyon dolarlık, yani 60 milyon TL'lik hangi şirketi sattı, o şirketin varlığı neydi, bilançosu ne, ne kadar vergi ödedi?" ifadesini kullanacaktı.

Ancak 2018 yılının şubat ayında konuya ilişkin soruşturmada şaşırtıcı olmayan şekilde takipsizlik kararı verildi.

Kararda, MASAK tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası tarafından şüphelilere ait hesaplarda yapılan inceleme neticesinde, şüphelilerin Man Adası'nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına veya yurt dışında bulunan başkaca bir hesaba para göndermedikleri ifade edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında ise Erdoğan tarafından 4 ayrı dava açıldı. Bu 4 davanın üçünde hakimler görevden alındı.



