'Man Adası' davasında yeni gelişme

İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 3 ayrı davada 694 bin lira tazminat ödemeye mahkûm eden yerel mahkeme kararını kasım ayında bozdu. Ancak bozma kararının ardından mahkeme heyetine baskılar da başladı. Kılıçdaroğlu’nun Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle yerel mahkemenin verdiği iki ayrı kararı inceleyecek olan İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi üye hâkimlerinin üzerinde yoğun bir baskı oluşturulduğu belirtiliyor.



‘TAYİN VE İZİN TALEPLERİ REDDEDİLDİ’





Üye hâkimler üzerlerindeki baskı nedeniyle görev yerlerinin değiştirilmesini istediler. Bu talepleri reddedilince aralarından ücretsiz izne ayrılmak isteyenler oldu. Ancak üye hâkimlerin bu talebi de reddedildi.





NE OLMUŞTU?





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası’nda kurulu Bellway adlı şirkete para akışı belgelerini partisinin grup toplantısında açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası’nda kurulan bir off-shore şirkete milyonlarca dolar para gönderdiği iddia edilmişti.