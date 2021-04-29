Samanyolu Haber /Spor / Manchester City, PSG'yi deplasmanda devirdi /29 Nisan 2021 00:23

Manchester City, PSG'yi deplasmanda devirdi

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda PSG ile karşılaşan Manchester City, sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu

SHABER3.COM

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG, evinde Manchester City'yi konuk etti. PSG'nin ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmada City, sahadan 2-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint Germain ile Manchester City karşı karşıya geldi. Parc des Princes'de oynanan zorlu mücadele Paris Saint Germain geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak tur öncesi büyük avantaj yakaladı.

İlk yarıyı Marquinhos'un golüyle 1-0 önde kapatan Paris Saint Germain, Kevin de Bruyne'nin 64. dakikada gelen golüne engel olamadı. Karşılaşmada son sözü 71. dakikada Riyad Mahrez söyledi. City'nin başarılı oyuncusu attığı golle Fransa deplasmanında takımına galibiyeti getirdi.

Paris Saint Germain'de Gueye 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin Manchester şehrinde 4 Mayıs'ta oynanacak.
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