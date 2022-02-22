Manchester City sanal alemde stadyum yapıyor

Manchester City, Metaverse dünyası içerisinde ilk futbol stadyumunu inşa etmeye başlayan kulüp oldu.







Sporx'in aktardığına göre Manchester City, sanal Etihad Stadyumu'nu doldurmayı umuyor ve Metaverse'den bilet alanları maçlarına davet etmeyi düşünüyor. Teknoloji ve eğlence devinin bir yan kuruluşu olan Hawk-Eye, Etihad Stadyumu'nun tüm görüntülerini kulübe aktardı.





Manchester City, Metaverse projesi için Sony ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Çalışmalar henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen, şirket uzmanlarından oluşan ekipler dijital olarak stadyumu çıkarmak ve sanal gerçeklikte yeniden oluşturmak için ziyaretlerini gerçekleştirdi.





City Football Group'un düşündüğü projelerden biri de Metaverse'deki stadyum içerisinde futbolcular ile taraftarları buluşturmak olduğu kaydedildi.





SINIRSIZ KAPASİTELİ STADYUM

City Football Group Pazarlama ve Taraftar Katılım Sorumlusu Nuria Tarre, "Metaverse projemizde hayal ettiğimiz nokta şudur; bir maçı yeniden tekrar tekrar oynayabilmek. O maçı canlı izlemeniz ve istediğiniz koltuktan o maçı seyretmeniz. Burada sınırımız yok. Hayal ettiğimiz her şeyi yapabiliriz. Üstelik stadyum kapasitesi sınırı da yok. Sınırsız kapasiteli bir stadyumumuz olacak. Maçı izlemeniz için İngiltere'ye gelmenize bile gerek yok" açıklamasını yaptı.





Nuria Tarre, "Eskiden bir futbol taraftarı oyunla stadyumda ya da sokakta tanışırdı. Şimdi gençler önce FIFA oyunları oynuyor ve futbolla burada temas ediyor. Sonrasında gerçekten futbola ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.





METAVERSE İÇİN YAYIN HAKLARI

Manchester City'nin Metaverse adımıyla birlikte yayın hakları tartışması da başladı.





Premier Lig'deki her kulübün Metaverse stadyumları çıktığı takdirde taraftarlar, maçları televizyondan değil sanki o stadyumdaymış gibi Metaverse üzerinden seyredebilir.





Premier Lig organizasyonun şimdiden Metaverse üzerinden yayın için araştırmalara başladığı da belirtildi.



