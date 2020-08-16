Manchester City'i eledi, Bayern'e göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek final maçında Manchester City ile Lyon karşılaştı.





Fransız ekibi Maxwell Cornet ve Moussa Dembele'nin (2) golleriyle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve Bayern Münih'in rakibi oldu. Man City'nin tek sayısı Kevin De Bruyne'den geldi.





Juventus'un akabinde bir diğer favori Manchester City'yi de elemeyi başaran Lyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına kalmayı başardı.





MANCHESTER CITY YARI FİNALE HASRET





Son olarak 2015-16 sezonunda yarı final gören Manchester City'nin bu organizasyondaki başarı hasreti ise gelecek sezona taşındı.





Pep Guardiola'nın takımı Kupa 1'de üç sezondur çeyrek finalde takılıyor. Bir önceki sezon da City'ye karşı gruplarda mücadele eden Lyon, rakibiyle oynadığı üç maçı da kaybetmemiş oldu.





Dizindeki sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Sergio Agüero'dan yoksun oynayan Manchester City'de Pep Guardiola bu maça farklı bir taktik diziliş ile başladı. Üçlü savunmayı tercih eden Pep'in takımı sahaya 3-1-4-2 şeklinde dizildi.





Guardiola'nın bu farklı taktik anlayışı City'li futbolculara maçın başlarında pek iyi gelmemiş gibi göründü.





Disiplinli bir savunma futbolu ortaya koyan Lyon hızlı oyuncularıyla rakibini avlamaya çalıştı.





24. dakikada gelişen Lyon atağında Marçal'ın pasıyla City savunmasının arkasına sarkan Ekambi golü yapamadı, fakat dönen topu filelere yollayan Cornet takımını 1-0 öne geçirdi.





Cornet böylelikle Manchester City'ye karşı dördüncü golünü atmış oldu.





Manchester City ilk yarının sonlarında rakibini bunaltsa da Lyon bu skora tutunmayı başardı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.





CITY'NİN TEK GOLÜ DE BRUYNE'DEN





İkinci yarının 56. dakikasında sarı kartı olan Fernandinho'nun yerine Riyad Mahrez'in oyuna girmesiyle birlikte Manchester City hücumu hareketlendi ve Guardiola'nın ekibi aradığı golü buldu.





69. dakikada Raheem Sterling'in ceza sahası içinden dışarıya doğru çıkardığı güzel pası tek vuruşta uzak köşeye yollayan De Bruyne skoru 1-1'e getirdi.





Bu dakikadan sonra herkes Manchester City'nin üstünlük sayısını beklerken Lyon, ani bir hücumla rakibini bir kez daha gafil avladı.





Aouar'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Moussa Dembele'nin şutu Ederson'a da çarparak ağlarla buluştu ve Lyon 2-1 öne geçti.





Maçın son anlarında Manchester City Sterling'in boş kaleye atamadığı golün dönüşünde Moussa Dembele'den bir gol daha yedi.





Lyon sahadan 3-1'lik zaferle ayrılarak yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.