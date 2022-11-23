Manchester United da satılıyor

İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüplerinden Manchester United'ın Amerikalı sahipleri, kulübü satmayı değerlendirdiklerini açıkladı.

G?lazer ailesi, Manchester United Yönetim Kurulu'nun, kulübün büyümesine yönelik stratejik alternatifler üzerinde çalıştığını duyurdu.

Y?apılan yazılı açıklamada, bu alternatifler arasında kulübün satılmasının da bulunduğu kaydedildi.

A?çıklamada ayrıca girişimin sonuç vermeyebileceği ve kulübün satılamayabileceği de belirtildi.

M?ayıs ayında Chelsea'nin 4 milyar 250 milyon sterline ABD'li iş insanı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satılması sürecini yöneten Amerikan yatırım şirketi Raine Group, Manchester United'a da potansiyel satış için danışmanlık hizmeti veriyor.





İ?ngiliz milyarder iş insanı Sir Jim Ratcliffe, Ekim ayında kulüple ilgilendiğini ancak o dönem Glazer ailesinin kendisine kulübü satmak istemediklerini söylediğini açıklamıştı.





Manchester United 2?005'te 790 milyon sterline satılmıştı

Glazer ailesi Manchester United'ı 2005'te 790 milyon sterline (dönemin kuruyla yaklaşık 1 milyar 340 milyon dolara) satın almıştı.





A?ile hissselerinin önce 2012'de yüzde 10'unu, sonra bir kısmını daha satmış, bu süreçte Manchester United'ın borçlarının artması kulübün taraftarlarını öfkelendirmişti.





Manchester United taraftarlarının protestoları nedeniyle takımın geçen yıl Mayıs ayında Liverpool'la oynayacağı maç ertelenmişti.





Binlerce taraftar Ağustos ayında da yine Liverpool maçı öncesi Old Trafford Stadyumu'na yürüyerek protesto gösterisi düzenlemişti.





H?alen İngiltere Premier Ligi'nde 5. sırada bulunan Manchester United, 2017'den bu yana kupa kazanamadı.





K?ulüp, Premier Lig'de ise en son 2013'te şampiyon olmuştu.





İ?nternet sitesi Transfermarkt'a göre Manchester United, Glazer ailesinin kulübü satın almasından bu yana transfere net 1 milyar 180 milyon sterlin harcadı.







