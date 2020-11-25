Samanyolu Haber /Spor / Manchester United-Medipol Başakşehir maçında 5 gol vardı /25 Kasım 2020 01:18

Manchester United-Medipol Başakşehir maçında 5 gol vardı

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında İngiliz ekibi Manchester United ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir sahada 4-1 yenik ayrıldı.

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Türkiye'nin temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında grup lideri Manchester United'a Old Trafford'a 4-1 mağlup oldu. Manchester United'ın gollerini 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2. dakikada Daniel James atarken, Medipol Başakşehir'in golünü 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.  

İstanbul'daki maçı 2-1 kazanarak tarih yazan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla 3 puanla son sırada kaldı. Manchester United ise 9 puanla haftayı lider kapattı.


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