Manchester United-Medipol Başakşehir maçında 5 gol vardı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Türkiye'nin temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu dördüncü maçında grup lideri Manchester United'a Old Trafford'a 4-1 mağlup oldu. Manchester United'ın gollerini 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2. dakikada Daniel James atarken, Medipol Başakşehir'in golünü 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

İstanbul'daki maçı 2-1 kazanarak tarih yazan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla 3 puanla son sırada kaldı. Manchester United ise 9 puanla haftayı lider kapattı.





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