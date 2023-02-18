Manchester United, Suudi Arabistan'a mı satılıyor?

Kimler ilgileniyor?

Geçtiğimiz ay kulübü satın almakla ilgilendiğini resmen açıklayan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, şu ana kadar ilgisini kamuoyuna açıklayan tek teklif sahibi oldu.

Kulüp neden satılıyor?







İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde "Riyad'daki çok sayıda özel grubun takımı satın almak için resmi girişimlerde bulunduğunu ve spor tarihinin en büyük anlaşması olabilecek bu satışta Katar ve Sir Jim Ratcliffe ile mücadele etmeye hazır göründüğünü" yazdı.Suudi Arabistan'ın İngiliz kulübe yapacağı herhangi bir yatırımın, 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Körfez ülkesine karşı seslerini yükselten insan hakları gruplarının tepkisini çekeceği belirtiliyor.Satış için tekliflerin verilmesi İngiltere saatiyle akşam 22.00'de sona erecek.Bununla birlikte, Katar'ın da bir teklifte bulunduğuna ilişkin çok sayıda iddia ortaya atıldı. İngiliz The Guardian, enerji zengini Körfez ülkesinin emiri Tamim bin Hamad Al-Thani'nin kulübü satın almakla ilgilendiğini bildirdi.İnsan hakları açısından bakıldığında Katar'ın da Suudi Arabistan'la benzer eleştirilerle karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor. Katar'ın teklifinin önünde Şampiyonlar ve Avrupa Liglerinin bütünlüğünü çoklu kulüp sahipliğine karşı koruyan Avrupa 2012 kuralının da engel teşkil edilebileceğine dikkat çekiliyor.Katar Spor Yatırımları'nın (QSI) Fransa şampiyonu Paris St Germain'in de sahibi ve bu sebeple UEFA'nın (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Manchester United teklifini bloke edebileceği değerlendirmesi yapılıyor.Bu kuralın Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın sahibi Suudi Arabistan'ın da önüne engel çıkarmasının önüne geçmek için Suudi Arabistan'ın 515 milyar sterlinlik Kamu Yatırım Fonu'na yakın kaynakların devlet destekli bir teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor.Amerikalı Glazer ailesi, İngiltere'de 20 kez şampiyon olan takımı 2005 yılında 790 milyon sterlin karşılığı devralmıştı. Ancak aile, kaldıraçlı satın alma işlemiyle takımı büyük borca sokmaları nedeniyle taraftarlardan rağbet görmedi. Ailenin 2021'de başarısız olan Avrupa Süper Ligi projesini desteklemesi de taraftarları ayrıca kızdırdı.Glazer ailesi kasım ayında yaptıkları açıklamada kulübü kısmen ya da tamamen satmaya ya da yatırım tekliflerine açık olduklarını duyurmuştu.