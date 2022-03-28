'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

ERDOĞAN'A TAVSİYELERİ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ





Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, yıllardır kullanılmayan ve 800 milyon dolarlık kamu harcamasına mal olan park, eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor.Son olarak Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde resmen iflas eden parka gitti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tartışmaya yol açan 'manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması' tavsiyesi üzerinden yüklendi.Sosyal medya hesabından ''Zurnacıbaşının dinazorları iflas etmiş, hesap soracağına sen millete manda yoğurdu tavsiye ediyorsun. Vatandaş aç. Yönetemiyorsunuz gideceksiniz'' notuyla paylaştığı videosunda Enginyurt, şöyle konuştu:''Ankapark iflas etti. 800 milyon dolar harcandı, zurnacıbaşı buraya dinozor koydu. Mandayı unutmuş olacak ki; mandalar gündeme geldi. 800 milyon dolarlık dinozorlardan sonra cumhurbaşkanı diyor ki: dinozoru dert etmeyin, manda yoğurdu yiyin, kestane balı yiyin, medine hurması yiyin, yulafı karıştırın çok sağlıklı olacaksın.Sayın cumhurbaşkanım bu 800 milyon doların hesabını sorsana önce. Millette manda yoğurdu yiyecek, millette kestane balı alacak para mı var? Millet evine ekmek götüremiyor, asgari ücret yetmiyor, ev kiraları ödenmiyor, elektrik paraları can yakıyor; sen bu millete manda yoğurdu tavsiye ediyorsun. Saray'dan bakarsan tabi manda yoğurdu tavsiye ediyorsun. Bir yumurta iki lira olmuş, sen manda yoğurdu, kestane balı tavsiye ediyorsun.Bu Melih Gökçek'in bu zurnacıbaşınının 800 milyon dolarının hesabını sormadınız. Demokrat Parti iktidara geldiğinde devri sabık yaratarak; Melih Gökçek başta olmak üzere kul hakkı yiyenlerin, memleketi soyanların alayından hesap sorulacak.''