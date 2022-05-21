Mangal ateşinde yapılan et kansere yol açabiliyor!

“Kalın bağırsak kanserinden korunmada, beslenme kadar yiyecekleri pişirme biçimi de önemli. Mangal ateşinde yanan et; mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine neden oluyor” diyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, kanser ve beslenme ilişkisini açıkladı.





Mide, pankreas ve kolon kanserlerinin oluşumu besinleri pişirme yöntemleriyle ilişkilendiriliyor. Bahar dönemi ile mangal mevsimi açıldı. Ancak ailecek yapılan piknik ve gezilerin vazgeçilmezi olan mangalın insan sağlığına pek bilinmeyen bir zararı var! Eti mangal ateşinde pişirmenin mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine yol açabileceği belirtiliyor. Kalın bağırsak kanserleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu. İç hastalıklarında ve kansere karşı korunmada beslenmenin rolü çok büyük!





Kalın bağırsak kanserleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sağlık sorunları oluşturuyor. Her yaşta görülebilmesine rağmen, en sık 50 yaşından sonra gözleniyor. Ortalama görülme yaşı genellikle 63.



