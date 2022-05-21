Mangal ateşinde yapılan et kansere yol açabiliyor!

“Kalın bağırsak kanserinden korunmada, beslenme kadar yiyecekleri pişirme biçimi de önemli. Mangal ateşinde yanan et; mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine neden oluyor” diyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, kanser ve beslenme ilişkisini açıkladı.
Mide, pankreas ve kolon kanserlerinin oluşumu besinleri pişirme yöntemleriyle ilişkilendiriliyor. Bahar dönemi ile mangal mevsimi açıldı. Ancak ailecek yapılan piknik ve gezilerin vazgeçilmezi olan mangalın insan sağlığına pek bilinmeyen bir zararı var! Eti mangal ateşinde pişirmenin mide, pankreas ve kalın bağırsak (kolon) kanserine yol açabileceği belirtiliyor. Kalın bağırsak kanserleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu. İç hastalıklarında ve kansere karşı korunmada beslenmenin rolü çok büyük!
Kalın bağırsak kanserleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sağlık sorunları oluşturuyor. Her yaşta görülebilmesine rağmen, en sık 50 yaşından sonra gözleniyor. Ortalama görülme yaşı genellikle 63.
Kolon kanserinin kadın erkek arasında görüme sıklığı açısından pek bir fark bulunmuyor. Kalın bağırsak kanseri; bağırsak duvarının dışına çıktığında önce çevresindeki lenf bezlerine, daha sonra da karaciğer başta olmak üzere diğer organlara da yayılabiliyor.
Tedavinin başarısı için 50 yaşından sonra, düzenli aralıklarla bağırsakların incelenmesi gerekiyor. Erken evrelerde hastalıktan kurtulmak mümkün olduğu halde geç kalındığında maalesef yaşamı tehdit eden sorunlarla da karşılaşılabiliyor.
KANSERDEN KORUNMADA NE YEDİĞİNİZ KADAR NASIL PİŞİRDİĞİNİZ DE ÖNEMLİ
Kalın bağırsak kanserini önlemek için, pişirme yöntemi de çok önemli. Özellikle; mangal gibi pişirme yöntemlerinde etin yanması sonucu kanserojenler oluşabiliyor. Bu kanserojenler; mide, pankreas ve kalın bağırsak kanserinin gelişmesini tetikleyebiliyor. Bu nedenle etin ateşe 15 cm'den yakın mesafede olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.
Etin mangalda kalma süresi uzadıkça kanserojen madde oluşma riski de artıyor.
Kalın bağırsak kanserlerinden korunmada, tarama yöntemlerinin yanı sıra riski azaltıcı bazı basamaklar da mevcut. Örneğin; fiziksel egzersiz, aşırı kilolardan kurtulmak, sigara ve alkol kullanmamak, yüksek lifli, düşük yağ içerikli gıdaları tüketmek; bunlardan birkaçı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO); 2015 yılında salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerini kesin kanserojenler arasına dahil etti. Aşırı kırmızı et tüketilmesinin de özelikle kalın bağırsak kanseri riskini artırdığı aynı duyuruda belirtildi.
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