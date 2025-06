Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden Yeni Akit hakkında suç duyurusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından Yeni Akit ve Haber Müdürü Zekeriya Say'ın paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti.



Kaza gününde "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atan Yeni Akit ve evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından cenaze gününde yaptığı paylaşımlarla büyük tepki toplayan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



NE OLMUŞTU?



Daha önce "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atan Yeni Akit'in haber müdürünün, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından cenaze gününde yaptığı paylaşımlar büyük tepki toplamıştı. Zekeriya Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan profil fotoğrafı paylaşmıştı. Say, tepkilerin ardından kısa süre sonra paylaşımı silmişti. Say'ın sosyal medyadaki çirkin paylaşımları bununla sınırla kalmadı. "Yarınki karikatürümüz" şeklinde paylaştığı görsel de halkın tepkisine neden olmuştu.