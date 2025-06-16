Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu





NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde yaşanan elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, yerine gelecek isim belli oldu.Olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, Belediye Meclisi yeni başkanı belirlemek üzere oylamaya gitti. Yapılan seçim sonucunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu getirildi.88 meclis üyesinden 87'sinin katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda Dutlulu 85 oy aldı.Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.Dutlulu, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada, şunları söyledi: “Çok zor bir hafta geçirdik. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Hem iyi bir insanı hem bir yol arkadaşımı, hem de çok başarılı bir belediye başkanını kaybettik. Böyle bir göreve talip olunmaz, böyle bir görev istenmez. Onun yerini doldurmak için buraya gelmedik. Onun kadar iyi bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. O her cümlesinde Manisa derdi. Daha güzel Manisa hayali vardı. O hayalleri gerçekleştirebilmek için adım atabilirsek ne mutlu.”Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinin havuz makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran’da hayatını kaybetti.Olayla ilgili olarak, havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile sitedeki kaçak akımı bildirmediği tespit edilen güvenlik ve bakım işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı. Her iki şüpheli de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturmanın devamında, 14 Haziran’da havuzun yapımı ve motorunun montajında görev aldığı öne sürülen dört kişi gözaltına alındı; bu kişilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.