Manisa’da aile boyu zulüm: Arınç’ın arkadaşı Nusret Muğla’nın vefat ettiği cezaevine bu kez oğlunu attılar









Kalp, tansiyon, romatizma, prostat, böbrek sorunları ve beyinde denge bozukluğu nedeniyle günde 14 ilaç içen Nusret Muğla yapılan tüm çağrılara rağmen tahliye edilmemiş ve 13 Şubat 2022’de vefat etmişti.





Babası Nusret Muğla’nın ölümünün ardından cezaevindeki tutuklulara ve ailelerine yardım yaptıkları suçlamasıyla 10 Ekim 2022’de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Mustafa Said Muğla daha sonra serbest bırakılmıştı.





Edinilen bilgiye göre, Mustafa Said Muğla, KHK’lı mağdurlara yardım ettiği suçlamasıyla dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.





NUSRET MUĞLA, BÜLENT ARINÇ’IN LİSE ARKADAŞI





Uzun yıllar Manisa’da ayakkabıcılık yapan Nusret Muğla, Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve gençlerden oluşan Nevbahar adlı grup kurdukları için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bülent Arınç’ı liseden beri tanıyan Nusret Muğla, “Yakın ilişkilerimiz vardı. Ailece tanışıyorduk. Ben siyasete girmedim, çok teklif ettiler, düşünmedim. Çok bahsetmek istemiyorum aslında. Kimseyi incitmek istemiyorum.” diye konuşmuştu.





ARINÇ, ÖLÜMÜNDEN SONRA HELALLİK İSTEMİŞTİ





AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Nusret Muğla’nın vefatının ardından yayınladığı “Nusret Ağabeyin ardından” başlıklı bir taziye mesajı helallik istemişti.





“Nusret Ağabey ile lise yıllarımda tanışmıştım” diyerek mesajına başlayan Bülent Arınç, Nusret Muğla için “Kendisi gibi pırıl pırıl insanlarla kitap okur, sohbet yapardık. Sonra berberlikten ayrıldı ve küçük bir kavaf dükkanı açtı. Aynı hizmetine orada devam etti; artık Kavaf Nusret Ağabey olmuştu. Sonra ‘Hizmet Hareketi’ olarak bildiği yolda eğitim faaliyetlerine destek olmaya başladı. Kısıtlı imkânlarını bu yolda kullandı.





Doğru bildiklerimi söylediğim için ben de hakaret gördüm, azarlandım, horlandım, hedef gösterildim. Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım” ifadelerini kullanmıştı.