Manisa Gördes'te nikel madeni atık borusunun patladı

Çevre kirliliği ile iglili haberlerine bir yenisi daha eklendi. Manisa'nın Gördes ilçesindeki nikel madeinin atık borusunun patlaması sonucu atık suyun toprağa karıştığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Manisa Gördes'te Zorlu Holding'e ait Meta Nikel Madeninin atık havuzuna giden borunun patlaması ile zehirli kimyasallar doğaya karışırken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tedbir amaçlı bazı köylerin içme sularını kesti. Derelere ve toprağa karışan zehirli atık suların içinde neler olduğu ise yapılan analizler sonrası ortaya çıkacak. Manisa Gördes'te Zorlu Holding'e ait Meta Nikel Madeninin atık havuzuna giden borunun patlaması ile zehirli kimyasallar doğaya karışırken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tedbir amaçlı bazı köylerin içme sularını kesti. Derelere ve toprağa karışan zehirli atık suların içinde neler olduğu ise yapılan analizler sonrası ortaya çıkacak.

KALEMOĞLU KÖYÜNÜN SULARI KESİLDİ





ÇEVRE BAKANLIĞINDAN “13 GÜN İÇERİSİNDE İNCELERİZ” YANITI





Atık borusunun patlaması ve atık sularının derelere karışması sonrası dün gece MASKİ tarafından suları kesilen Kalemoğlu köyüne, haber yayına girdiği saate kadar su verilmemişti. Nikel madenine su sağlamasının yanı sıra tarımsal sulama amaçlı da kullanılan Çiçekli Barajı'na doğru akan suların içindeki kimyasallar ile ilgili net bilgi, alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarıyla belli olacak.Nikel madeni atık borusunun patlaması sonrası atıkların derelere karıştığı bilgisi, sürüsünü otlatan bir çobanın çektiği görüntüler sonrası yayılmıştı. Görüntülerin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na iletilmesinin ardından bakanlıktan “Kayıt alındı, 13 gün içerisinde olayı inceleyeceğiz” yanıtı verilmişti. Bu yanıta tepki gösteren Akhisar Çevre Platformu Sözcüsü Erdan Boşnak, bakanlığın yaklaşımını eleştirmişti. Yörede yaşayan yurttaşların içme ve kullanma sularını sağlayan barajlara yakın bir konumda bulunan nikel madeninin atık depolama sahası, aynı zamanda İzmir’e içme suyu sağlaması için yapılan Gördes Barajı havzasında yer alıyor.