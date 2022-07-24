Samanyolu Haber /Gündem / Manisa ve Kütahya’da orman yangını! /24 Temmuz 2022 22:00

Manisa ve Kütahya’da orman yangını!

Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu belirtilirken vatandaşlar da ekiplere yardımcı olmak için seferber oldu. Üç noktada etkili olan yangın sonrası tahliye çalışmaları da başladı. Manisa'da başlayan yangın sonrasında ise 20 ev boşaltıldı.

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı.

GENİŞ ALANA YAYILDI
Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi.

Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.

KÜRECİ KÖYÜNDE TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 3 noktaya daha sıçrayan yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanla kaplandı. Yangına 2 tanker uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 8 su ikmal aracı, 6 dozer, 3 greyder, 8 itfaiye aracıyla ile müdahale ediliyor.

Alevlerin tehdit ettiği Küreci köyünde ise tahliye çalışması başlatıldı. Dumanların merkez ve Tavşanlı ilçelerinden görüldüğü belirtildi.

MANİSA’DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ
Manisa’nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii Şehitler-Hasköy-Durasıl Mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 ev boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 asayiş timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor.

Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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