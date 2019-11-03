Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da AKP'lilere fuhuş suçlamasına sansür /03 Kasım 2019 10:59

Manisa'da AKP'lilere fuhuş suçlamasına sansür

Manisa 1. Sulh Ceza Hâkimliği, AKP’nin Manisa İl Başkanlığı’na, “iş için gelen kadınların fuhuş batağına sürüklendiği” iddialarına ilişkin haberlere, erişimin engellenmesine karar verdi.

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Manisa’nın yerel gazeteleri Manisa Son Haber ve Türkiye Havadis’in internet sitelerinde yayımlanan yazılarda, “Manisa AKP İl Başkanlığı’na iş bulmak amacıyla gidenlerin fuhuşa bulaştırıldığı” iddia edilmişti. 

Yekta Yaktı tarafından yazılan yazıda, eski milletvekili Tevfik Diker’in, “İş arayan çaresiz kızlarla kadınları iş vaadiyle kandırıp yatıyorlar. Yatma teklifini kabul etmeyenlere ise yaşama hakkı tanımıyorlar” açıklamasına yer verildi. 

Haber, Manisa’da tartışma yaratırken, AKP Manisa İl Başkanlığı önlem olarak mahkemeye başvurdu. Manisa 1. Sulh Ceza Hâkimliği, her iki habere ilişkin linklere erişimin engellenmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde haberlerin “başvurucu parti tüzel kişiliğinin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu” savunuldu.
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