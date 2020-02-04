Manisa'da art arda depremler: Önce 4.4 sonra 5.0 büyüklüğünde

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık bir saat sonra 5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde akşam saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





AFAD'dan yapılan açıklamada deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi.





20.59'daysa yine Akhisar merkezli 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak, AFAD ise 4,8 olarak açıkladı.





Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.









