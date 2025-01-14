Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da feci kaza! İşçi servisleri birbirine girdi; onlarca yaralı var /14 Ocak 2025 21:59

Manisa'da feci kaza! İşçi servisleri birbirine girdi; onlarca yaralı var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Feci kazada 35 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

SHABER3.COM

Manisa'da saat 19.00 sıralarında Akhisar-Manisa devlet karayolu üzerinde feci kaza meydana geldi. Manisa istikametine doğru ilerleyen 45 J 4493 plakalı işçi servisi, OSB kavşağında 45 J 4497 plakalı bir diğer işçi servisiyle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu her iki aracın şoförleri ve servislerde bulunan işçiler yaralandı.

İŞÇİLER OTOBÜSTE SIKIŞTI

Kazanın etkisiyle 45 J 4497 plakalı otobüste sıkışan işçiler, itfaiye kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan 35 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarma, kazanın meydana geliş sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Manisa'da feci kaza! İşçi servisleri birbirine girdi;... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:35:14