Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da korkutan deprem! /28 Ocak 2020 14:41

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

İskanbul Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem yerel saatle 15:26 'da meydana geldi. Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. 

AFAD "4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE" DEDİ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. 

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Manisa Valiliği ise, "Saat 14:26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir." denildi. 

"BİR BİNA YIKILDI, İKİ BİNA TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat, "Hasarımız büyük. Vatandaşlar da önceden gelen bir panik vardı. Yıkılan bina var. Bir bina yıkıldı, iki bina da tehlike arz ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV yayınında, “Depremlerin birbirleri ile ilişkisi yok. Bu deprem aşağı yukarı Akhisar kuzeyinde oluştu. 6 gün önce olan depremle aynı bölge içinde. Bölgenin karakterine baktığımızda daha büyük bir deprem beklemek zor. Burada faylar çok parçalı, çok büyük deprem üretmelerine engel oluyor." ifadesini kullandı. 

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