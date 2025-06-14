Manisa'da yeni Büyükşehir Belediye başkanını belirlemek için seçim tarihi belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı yaşadığı site içindeki havuzdaki sorunu çözmek için makine dairesine girdi ve burada elektrik akımına kapılmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetmişti.





Zeyrek’in beklenmedik vefatının ardından, yerine geçecek yeni başkanın belirlenmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak.





Toplantı, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Yeni başkan, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince meclis üyeleri tarafından gizli oyla belirlenecek.88 üyeli mecliste, partilerin sandalye dağılımı şöyle:CHP: 61AK Parti: 15MHP: 11İYİ Parti: 1Seçimin ilk turunda adayın seçilebilmesi için 3’te 2 çoğunluk gerekiyor. Bu çoğunluğa ulaşılamazsa, ikinci ve üçüncü turlarda salt çoğunluk yeterli olacak. CHP’nin meclisteki ezici çoğunluğu, partinin yeni başkan adayını belirlemede belirleyici olacağına işaret ediyor.