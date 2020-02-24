Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da sabah yine deprem: Büyüklüğü 4.8 /24 Şubat 2020 10:11

Manisa'da sabah yine deprem: Büyüklüğü 4.8

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah 05.43'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği tarafından depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.
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