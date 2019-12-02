Mansur Yavaş'a da operasyon!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kasım ayı son toplantısında, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borçlanma yoluyla 700 milyon TL’lik kredi kullanımına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü.





Ankara’da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri için istenen kredi Meclis’te Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyelerinin oyları ile reddedildi.





25 YIL AKP İDARE ETMİŞTİ, 8,5 MİLYAR TL BORÇ VAR





AKP grubu adına konuşan Muhammed Abdullah Özer, ret gerekçesini, “Belediye bütçesi, 387 milyon TL fazla verdi. ASKİ ile ilgili de olsa belediye bütçemizin tekrar borçlanarak faiz ödemesini istemiyoruz.” şeklinde açıkladı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Madem bütçe fazlanız var, buradan yapın ne yapacaksanız’ denildi. Şunu unuttular, belediyenin 8,5 milyar TL borcu var.” dedi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında 8 nisan-25 ekim tarihleri arasında 387 milyon TL bütçe fazlası verdi.





BirGün gazetesinin haberine göre; israfla mücadele sonucu ortaya çıkan bütçe fazlası, AKP ve MHP tarafından “koz” olarak kullanıldı.





ASKİ’nin borçlanma yoluyla 700 milyon TL’lik kredi kullanımına ilişkin teklifi, “Bütçe fazlası var, ne yapılacaksa bu paradan yapılsın” denilerek kabul edilmedi.





MHP TEKLİFİ TÜMÜYLE REDDETTİ





Aralarında İvedik, Etimesgut ve Sincan su iletim hatlarının yapımı ile su kayıp kaçak oranlarının düşürülmesi için yapılacak çalışmaları da kapsayan çok sayıda kritik proje için kullanılması planlanan kredinin reddi tartışmalara sebep oldu.





Yavaş, belediyenin önceki dönemden kalmış 400 milyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bununla ilgili hacizler geliyor belediyeye. Böyle olunca acil projeleri hayata geçirmek için 700-750 milyon TL’lik kredi istemiştik. MHP tümüyle reddetti, ‘Hiç verilmesin’ diye.”





"KREDİ TALEBİMİZ MAALESEF GENEL SİYASETİN GAZABINA UĞRADI"





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden bugüne yapılan tasarruflar ile Ankaralıların parasına sahip çıkıldığının altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) meclis üyesi Berkay Gökçınar, “Ancak bu tasarruflar teslim aldığımız belediyemizin borçlarını kapatmaya bile yetmiyor.” diye konuştu.





Kredi talebinin reddini, “Maalesef genel siyasetin gazabına uğrayarak reddedildi.” sözleri ile değerlendiren Gökçınar, “İnsanlara temiz su temin etmeyelim mi? Asfalt problemlerini çözmeyelim mi?” diye sordu.

