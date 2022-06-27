Samanyolu Haber /Gündem / Mansimov: Pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdim /27 Haziran 2022 10:03

Mansimov: Pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdim

Mübariz Mansimov’dan Mehmet Ağar’a yanıt: Pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdim, yazıklar olsun

SHABER3.COM

 Sedat Peker'in Yalıkavak Marina iddiaları sonrasında gündeme gelen iş insanı Mübariz Mansimov, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın hapse girdiğinde kalacağı cezaevini tamir ettirdiği ve yanına helikopter sahası yaptırdığını iddiasını yalanlamasına cevap verdi.

İş insanı Mübariz Mansimov, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuştu. Ağar’ın cezaevine helikopter pistini yaptırdığı iddiasını yalanlamasına, “Yazık, başka diyecek bir şey yok. O piste ve (Ağar'ın) oğluna para verdim. Yazıklar olsun” diye yanıt veren Manimov, söz konusu iddiasını yineleyerek şöyle konuştu:

“Aydın’da ünlü bir pidecide yemek yemeye gittik. Yemek yerken, (Tolga Ağar) ‘Bir helikopter pisti yapmak lazım’ dedi. Arabada para vardı. Korumam getirdi, verdi. Zarf içinde.  Tam hatırlamıyorum ancak 20 bin doların üzerindeydi.”

Bu sırada dört kişi olduklarını belirten Mansimov, Saymaz’ın, “O zaman hem belediyeye yaptırmış, hem siz para vermiş oluyorsunuz” sorusuna, “Belediye hesaplarında görünmesi lazım. Onun yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nazilli Belediye Başkanını tanıyorum. En azından bana söylerdi” diye konuştu.

"Demek ki yalancı, hırsız bunlar, belediyeye de yalan söylemişler"

Nazilli Belediye Başkanın Mehmet Ağar vesilesiyle tanıdığını ifade eden Mansimov, “Bir gün marinaya geldi. Orada yemek yedik” dedi. “O yaptırmış olsa söylerdi” diyen Mansimov, “Ağar terör suçundan cezası onanmış bir insan. Onun için hangi belediye başkanı pist yapar? Bir kişi için pist yapılır mı ya? Diyelim, belediye yaptırmış. Demek ki yalancı, hırsız bunlar. Belediyeye de yalan söylemişler. Hem ondan hem benden para alıyorsa başka nasıl açıklayabiliriz ki?” diye sordu.

Mansimov, Ağar’ın hakkındaki bütün iddiaları yalanlamasına da şöyle yanıt verdi:

“Neyim yalan? Dediklerimin yalan olduğunu tek tek söylesin. İsterseniz Sivil Havacılık'tan görürsünüz. O piste benim helikopterimden başkası gitmemiş. Bir defa rahmetli Mustafa Koç, bir de Ferit Şahenk. Kalanlar hep benim helikopterim. Sadece ben gidiyordum. Başka gitmek isteyenler de kullanıyordu. Helikopter Bodrum’daydı. Bir sürü tanınan insan vardı gidip gelen. İhsan kalkavan kaç defa yanına gitti. Söylesin neden geldiğini?”


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