Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına son noktayı koydu!

Mansur Yavaş, Halk TV’de bu sabah yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk oldu. Gündemdeki adaylık tartışmalarına dair açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, kafalardaki soru işaretlerine cevap verdi.





ADAYI ALTILI MASA BELİRLER

Cumhurbaşkanı adayının Altılı Masa'nın konusu olduğunu belirten Yavaş, “Ben, sayın Genel Başkanımızın ve sayın Akşener'in iradelerine karşı hiçbir hareketin içerisine girecek değilim” dedi.





Hükümetin yetersiz kalmasıyla deprem afetinin felakete dönüşmesinin yaralarını sarmakla meşgul olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi ( ABB) Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için kendi isminin konuşulduğu haberine ilişkin “2 yıl önceki bütün televizyon programlarında ne söylediysem halen aynısını söylüyorum. Ben, sayın Genel Başkanımızın ve sayın Akşener'in iradelerine karşı hiçbir hareketin içerisine girecek değilim. Gündemimizde de yok. Şu anda 45 bin cenazemiz var, binlerce yaralımız var” dedi.





KİMİ ADAY GÖSTERİRLERSE SONUNA KADAR DESTEK VERİRİM

Mansur Yavaş aday konusunda kim belirlenirse belirlensin sonuna kadar destekleyeceğini şu ifadelerle duyurdu:





“Bu konu benim dışımda bir konu, Altılı Masa'nın konusu. Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm. 2 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Dünkü televizyon yayınından sonra artık değerlendirmeler oldu. Benim durumum aynı. Ankara Büyükşehir'in faaliyetlerine ve deprem bölgesine yoğunlaşıyoruz.”





Son açıklamalara göre, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek Altılı Masa toplantısının ardından duyurulacak.