Samanyolu Haber /Gündem / Mansur Yavaş AKP'ye geçecek iddialarına son noktayı koydu /16 Ağustos 2025 18:38

Mansur Yavaş AKP'ye geçecek iddialarına son noktayı koydu

AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara sert bir dille cevap veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir” dedi.

SHABER3.COM

AKP’nin kuruluş yıl dönümünde CHP’li 6 belediye başkanının AKP’ye geçmesinin ardından AKP’li Savcı Sayan, “İleriki günlerde önemli bir CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçecek” iddiasında bulunmuştu.

Söz konusu iddiada kast edilen ismin CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olduğu iddiasına sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

MANSUR YAVAŞ AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Mansur Yavaş, söz konusu iddiaya adeta ateş püskürdü. Yavaş tarafından yapılan açıklamada, “Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir” denildi.

“İDDİALAR İFTİRA SİYASETİNİN PARÇASI HALİNE GELMİŞTİR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Mansur Yavaş adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna Duyuru. Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz.”
