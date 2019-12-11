Mansur Yavaş Ankara'daki o gerçeği açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk" dedi.





Başta Ankara, İstanbul ve Mersin olmak üzere CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin Başkanları, AKP’nin çoğunlukta olduğu belediye meclislerinden borçlanma yetkisi alamıyor. Kamu bankalarının da kredi taleplerine olumsuz yanıt vermesi sonucu belediyeler yabancı banka ve finans kuruluşlarının kapısını çalıyor. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamayla Merkez Bankası'nın vereceği kredinin yarı faizine krediyi yurt dışından bulduklarını açıkladı.





Yavaş açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim; Ankara’da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk. Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum” dedi.





Yavaş, "Yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden borçlanma için yetki istedik. Cuma günü umuyorum ki tüm Ankaralıların hayrına olan ve sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 'kendi kredinizi kendiniz bulun' söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin onaylanmasını umuyorum" ifadelerini de kullandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar. “Biz bu şartlarda Ankara’yı yönetemeyiz” diyorlar. Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara’nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Kredi bulmak senin işin. Aynı şey İstanbul için geçerli. Madem ki bu horona girdin, işi yapacaksın. Bana borçlanma noktasında Meclis müsaade etmiyor. Borç yiğidin kamçısıdır. Borçlanma noktasında da yine Meclis belli sorumlulukları alamaz. Biz bu işi çözeriz, bunu görürse Meclis de size gerekli desteği verir. Görmezse veremez” demişti.