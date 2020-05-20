Mansur Yavaş, Ankaralılara ücretsiz sebze dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri’ndeki pazarcı esnafına önce maske ve dezenfektan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hayırsever vatandaşlar tarafından pazarcı esnafından satın alınan 150 bin TL’lik meyve ve sebzeyi pazar alanında alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz dağıttı.





HEM ESNAF HEM DE VATANDAŞ MEMNUN KALDI





Pursaklar Ayyıldız Pazar Yeri esnafı yardım kampanyalarından dolayı Yavaş'a teşekkür ederek, hem esnafın hem de vatandaşların mutlu olduğunu dile getirdi.





“BÖYLE BİR GÜNDE BU ÇOK ANLAMLI”





Hayırseverler tarafından satılan alınan ürünlerin vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Kalbiye Demir adlı vatandaş ise, “Dağıtılan meyve ve sebzeden ben almadım ama ihtiyaç sahiplerinin aldığını gördüm. Böyle bir günde bu çok anlamlı” dedi.



